Шмыгаль поручил министрам оценить работу руководства и набсовета Укрзализныци с 2017 года

Министры должны подготовить отчет в однодневный срок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить работу руководства и набсовета Укрзализныци в период с 2017 по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль сформировал поручение в ответ на обращение временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния компании-перевозчика.

Так, руководители Мининфраструктуры Владислав Криклий, Минэкономики Игорь Петрашко, Минфина Сергей Марченко, а также Минюста Денис Малюська. должны в однодневный срок рассмотреть обращение и проанализировать работу Укрзализныци.

Напомним, 17 марта Кабинет министров отправил в отставку главу правления УЗ Владимира Жмака. О причинах решения не сообщается. Но ранее в этот же день Наблюдательный совет единогласно поддержал решение об отставке. По его словам, итогом его работы стало улучшение показателей "УЗ", а также подготовка амбициозного плана, который бы позволили совершить анбалдинг компании.

Ранее Владимир Жмак заявлял, что зарплата в 625 тысяч — ниже рыночного уровня.

26 августа 2020 года Кабинет министров утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця". На должность главы железнодорожной компании претендовали тогда шесть человек, но наблюдательный совет УЗ практически единогласно проголосовал за назначение главой правления Владимира Жмака.