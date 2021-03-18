Шмигаль доручив міністрам оцінити роботу керівництва і наглядової ради Укрзалізниці з 2017 року

Міністри повинні підготувати звіт в одноденний термін.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити роботу керівництва і наглядової ради Укрзалізниці в період з 2017 по 2021 рік. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Шмигаль сформував доручення у відповідь на звернення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається питанням перевірки та оцінки стану компанії-перевізника.

Так, керівники Мінінфраструктури Владислав Криклій, Мінекономіки Ігор Петрашко, Мінфіну Сергій Марченко, а також Мінʼюсту Денис Малюська повинні в одноденний термін розглянути звернення і проаналізувати роботу Укрзалізниці.

Нагадаємо, що 17 березня Кабінет міністрів відправив у відставку голову правління УЗ Володимира Жмака. Про причини рішення не повідомляється. Але до цього часу в цей же день Наглядова рада одноголосно підтримала рішення про відставку. За його словами, підсумком його роботи стало поліпшення показників "УЗ", а також підготовка амбітного плану, який би дозволили зробити анбалдінг компанії.

Раніше Володимир Жмак заявляв, що зарплата 625 тисяч — нижче ринкового рівня.

26 серпня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", головою правління АТ "Укрзалізниця". На посаду голови залізничної компанії претендували тоді шість чоловік, але наглядова рада УЗ практично одноголосно проголосувала за призначення головою правління Володимира Жмака.