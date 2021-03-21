Олег Скрипка рассказал, почему у Зеленского падает рейтинг

Лидер ВВ считает, что публике хочется свежей крови и жертв, поэтому они с таким большим удовольствием "макают" новые лица в политике в грязь.

Музыкант Олег Скрипка считает, что у любого украинского президента катастрофически падает рейтинг. Но у нынешнего президента ситуация не такая пагубная. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

По мнению Скрипки, актеры и президенты идут в политику так как публике постоянно хочется свежей крови и новых жертв. Взять незапятнанного в политике человека и макнуть его в грязь — это самое большое народное удовольствие.

"У любого нашего президента катастрофически падал рейтинг. У Зеленского, кстати, еще не так быстро, как у предыдущего. Но что делать — людям нравится вытирать ноги о кого-то. Единственная разница — что меня назначили советником мэра, а эти сами в политику шли, осо­знанно. А когда человек в политику осознанно стремится, он должен понимать: народ у нас ненавидит политиков", — заявил артист.

Напомним, Олег Скрипка в интервью Фокусу рассказал о своей многодетной семье. В ходе интервью лидер ВВ также ответил на критику его клипа на песню Two Colors, а также на критику в адрес Святослава Вакарчука. Артист также порассуждал о менталитете украинцев, которые не любят свою власть.