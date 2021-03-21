Олег Скрипка розповів, чому у Зеленського падає рейтинг

Лідер ВВ вважає, що публіці хочеться свіжої крові та жертв, тому вони з таким великим задоволенням "мочать" нові обличчя в політиці в бруд.

Музикант Олег Скрипка вважає, що у будь-якого українського президента катастрофічно падає рейтинг. Але у нинішнього президента ситуація не така згубна. Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу.

На думку Скрипки, актори та президенти йдуть в політику, бо публіці постійно хочеться свіжої крові і нових жертв. Взяти чистого в політиці людини й вмочити його в бруд — це найбільше народне задоволення.

"У будь-якого нашого президента катастрофічно падав рейтинг. У Зеленського, до речі, ще не так швидко, як у попереднього. Але що робити — людям подобається витирати ноги об когось. Єдина різниця — що мене призначили радником мера, а ці самі в політику йшли, усвідомлено. А коли людина в політику усвідомлено прагне, він повинен розуміти: народ у нас ненавидить політиків ", — заявив артист.

Нагадаємо, Олег Скрипка в інтерв'ю Фокусу розповів про свою багатодітну родину. В ході інтерв'ю лідер ВВ також відповів на критику його кліпу на пісню Two Colors, а також на критику в бік Святослава Вакарчука. Артист також поміркував про менталітет українців, які не люблять свою владу.