В Украине разработают управляемые снаряды "Квітник/Барвінок" по стандартам НАТО (видео)

Из-за физического устаревания советских ракет, в ближайшие 5 лет в Украине придет в негодность большинство артсистем.

Директор дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов "Укроборонпром" Андрей Артюшенко заявил, что в ближайшие годы будут разработаны управляемые снаряды по стандартам НАТО. Об этом он сообщил для defence-ua.

По словам Артюшенко, в Украине жизненный цикл и ресурс артиллерийских систем через 5 лет подойдет к концу. И нужно будет либо модернизировать эти системы с целью замены стволов и зарядной камерой, либо создавать собственное производство.

"Безусловно, наша главная и основная задача перейти на стандарты НАТО. Это танковые снаряды 120-мм и артиллерийские снаряды 155-мм", — отметил чиновник.

Переход на цифровые технологии также позволит уменьшить размер боевых головок.

[ + – ] Головки самонаведения старых образцов (слева) и новых (справа). Фото: Defense Express

В планах программы "Квітник" планируется разработка снаряда с дальностью поражения до 50 км. Отдельно сообщается, что снаряд лишился российских комплектующих, ранее их было 70%.

Фото: Укроборонпром

Напомним, в Военно-морские силы Украины передали первый образец ракетного комплекса "Нептун".

Ранее в войска ВСУ Львовский бронетанковый завод передал танки Т-64 и Т-72. А 5 марта Харьковский бронетанковый завод передал в войска партию из 9 отремонтированных и модернизированных танков Т-64.

9 февраля стали известны планы поставок вооружения в ВСУ в 2021 году.