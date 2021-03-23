В Україні розроблять керовані снаряди "Квітник/Барвінок" за стандартами НАТО (відео)

Через фізичне старіння радянських ракет, у найближчі 5 років в Україні більшість артсистем стануть непридатними.

Директор дивізіону високоточних озброєнь та боєприпасів "Укроборонпром" Андрій Артюшенко заявив, що в найближчі роки будуть розроблені керовані снаряди за стандартами НАТО. Про це він повідомив для defence-ua.

За словами Артюшенка, в Україні життєвий цикл і ресурс артилерійських систем через 5 років підійде до кінця. І потрібно буде або модернізувати ці системи з метою заміни стовбурів і зарядної камери, або створювати власне виробництво.

"Безумовно, наше головне й основне завдання перейти на стандарти НАТО. Це танкові снаряди 120-мм і артилерійські снаряди 155-мм", — зазначив чиновник.

Перехід на цифрові технології також дозволить зменшити розмір бойових головок.

[ + – ] Головки самонаведення старих зразків (ліворуч) і нових (праворуч). Фото: Defense Express

У планах програми "Квітник" планується розробка снаряда з дальністю ураження до 50 км. Окремо повідомляється, що снаряд позбувся російських комплектувальних, раніше їх було 70%.

Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, у Військово-морські сили України передали перший зразок ракетного комплексу "Нептун".

Раніше у війська ЗСУ Львівський бронетанковий завод передав танки Т-64 і Т-72. А 5 березня Харківський бронетанковий завод передав у війська партію з 9 відремонтованих і модернізованих танків Т-64.

9 лютого стали відомі плани поставок озброєння в ЗСУ в 2021 році.