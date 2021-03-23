В Україні розроблять керовані снаряди "Квітник/Барвінок" за стандартами НАТО (відео)
Через фізичне старіння радянських ракет, у найближчі 5 років в Україні більшість артсистем стануть непридатними.
Директор дивізіону високоточних озброєнь та боєприпасів "Укроборонпром" Андрій Артюшенко заявив, що в найближчі роки будуть розроблені керовані снаряди за стандартами НАТО. Про це він повідомив для defence-ua.
За словами Артюшенка, в Україні життєвий цикл і ресурс артилерійських систем через 5 років підійде до кінця. І потрібно буде або модернізувати ці системи з метою заміни стовбурів і зарядної камери, або створювати власне виробництво.
"Безумовно, наше головне й основне завдання перейти на стандарти НАТО. Це танкові снаряди 120-мм і артилерійські снаряди 155-мм", — зазначив чиновник.
Перехід на цифрові технології також дозволить зменшити розмір бойових головок.
У планах програми "Квітник" планується розробка снаряда з дальністю ураження до 50 км. Окремо повідомляється, що снаряд позбувся російських комплектувальних, раніше їх було 70%.
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