В МВД заявили, что концерт "Жадана и Собак" отменили в последний момент "из-за карантина"

Сам Жадан считает, что в полиции не сообщили об отмене концерта заранее, чтобы прийти на него и оштрафовать заведение.

Пресс-служба Харьковского управления Нацполиции сообщила, что концерт рок-группы "Жадан и Собаки", который должен был состояться в арт-клубе "Корова" 24 марта, отменили из-за "нарушения карантинных ограничений".

Сообщается, что перед началом мероприятия правоохранители провели с владельцем заведения "профилактическую беседу" и предупредили его о возможных правовых последствиях, если посетители не будут придерживаться установленных противоэпидемиологических правил.

В Нацполе отметили, что, согласно ограничениям "оранжевой" зоны, запрещено проводить развлекательные мероприятия, на которых присутствует более 1 человека на каждые 4 кв. м площади здания или заполнено более 50% мест в каждом отдельном зале.

Сам Сергей Жадан, комментируя эту историю на своей официальной странице в Facebook отметил, что на текущий момент в Харькове нет запрета на проведение культурных мероприятий, если соблюдаются карантинные ограничения.

"И еще хотелось бы сказать несколько слов представителям правоохранительных органов. Вы могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала. Тогда бы мы успели уведомить зрителей и они не рвались бы со всего города (и других городов тоже, кстати), рискуя здоровьем в метрополитене или маршрутках (вам же о здоровье граждан шла речь?). Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафонуть заведение", — написал Жадан.

Он отметил, что такой подход похож не на "защиту здоровья", а на "шантаж и скотство".

[ + – ] Сергей Жадан об отмененном концерте в Харькове Фото: скриншот

Вечером 24 марта в местном Telegram-канале "ХХ" сообщили, что после того, как стало известно об отмене концерта "Жадана и собак" из заведения никого не выгоняли и там, несмотря на карантинные ограничения, осталось множество посетителей.

Отметим, после того, как представители МВД в последний момент запретили проведение концерта группы "Жадан и Собаки", лидер группы прямо со сцены разразился гневной тирадой в адрес правоохранителей и представителей власти.

"Эта власть не дает нам жить. То, что работает их е**чий "Эпицентр" их не волнует. То, что работают их бизнесы их не волнует. То, что они прос**ли вакцинацию — их не волнует. То, что система здравоохранения прос**на, то, что год этим никто не занимался — их не волнует. Для них самая большая проблема — это то, что мы здесь собрались сыграть рок-концерт", — заявил со сцены Жадан.

Напомним, в феврале 2021 года в "Телебаченні Торонто" заявили, что на их сценариста и соведущего Влада Капицу напал депутат Киевсовета от "Голоса" Константин Богатов. Позже в партии извинились за действия их представителя, а самого Богатова лишили мандата.