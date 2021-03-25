У МВС заявили, що концерт "Жадана і Собак" скасували в останній момент "через карантин"

Сам Жадан вважає, що в поліції не повідомили про скасування концерту заздалегідь, щоб прийти на нього й оштрафувати заклад.

Пресслужба Харківського управління Нацполіції повідомила, що концерт рок-групи "Жадан і Собаки", який повинен був відбутися в арт-клубі "Корова" 24 березня, скасували через "порушення карантинних обмежень".

Повідомляється, що перед початком заходу правоохоронці провели з власником закладу "профілактичну бесіду" і попередили його про можливі правові наслідки, якщо відвідувачі не будуть дотримуватися встановлених протиепідеміологічних правил.

У Нацполіції зазначили, що, згідно з обмеженнями "помаранчевої" зони, заборонено проводити розважальні заходи, на яких присутні більше 1 людини на кожні 4 кв. м площі будівлі або заповнено понад 50% місць у кожному окремому залі.

Сам Сергій Жадан, коментуючи цю історію на своїй офіційній сторінці у Facebook зазначив, що на поточний момент у Харкові немає заборони на проведення культурно-мистецьких заходів, якщо дотримуються карантинні обмеження.

"І ще хотілося б сказати кілька слів представникам правоохоронних органів. Ви могли повідомити про скасування концерту за кілька годин до його початку. Тоді б ми встигли повідомити глядачів і вони не рвалися б з усього міста (та інших міст теж, до речі), ризикуючи здоров'ям у метрополітені або маршрутках (вам же про здоров'я громадян йшлося?). Зате ви прийшли безпосередньо на концерт і чекали годину, коли він, цей концерт, почнеться, елементарно для того, щоб оштрафувати заклад", — написав Жадан.

Він зазначив, що такий підхід схожий не на "захист здоров'я", а на "шантаж і скотство".

[ + – ] Сергій Жадан про скасований концерт у Харкові Фото: скриншот

Увечері 24 березня в місцевому Telegram-каналі "ХХ" повідомили, що після того, як стало відомо про скасування концерту "Жадана і собак", із закладу нікого не виганяли і там, незважаючи на карантинні обмеження, залишилося безліч відвідувачів.

Зазначимо, що після того, як представники МВС в останній момент заборонили проведення концерту групи "Жадан і Собаки", лідер групи прямо зі сцени вибухнув гнівною тирадою на адресу правоохоронців і представників влади.

"Ця влада не дає нам жити. Те, що працює їхній є ** чий "Епіцентр", їх не хвилює. Те, що працюють їхні бізнеси, їх не хвилює. Те, що вони прос ** вакцинацію — їх не хвилює. Те, що система охорони здоров'я прос ** на, те, що рік цим ніхто не займався — їх не хвилює. Для них найбільша проблема — це те, що ми тут зібралися зіграти рок-концерт", — заявив зі сцени Жадан.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року в "Телебаченні Торонто" заявили, що на їхнього сценариста і співведучого Влада Капицю напав депутат Київради від "Голосу" Костянтин Богатов. Пізніше в партії попросили вибачення за дії їхнього представника, а самого Богатова позбавили мандата.