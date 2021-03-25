В Украине зафиксирован абсолютный рекорд числа сделанных за сутки ПЦР-тестов

Число тестов, сделанных 25 марта, почти двукратно превышает их среднее количество в начале года.

По состоянию на четверг, 25 марта, число сделанных за сутки ПЦР-тестов на коронавирус составило 57 818, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщает канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо" в Telegram.

Предыдущий рекорд был побит 20 марта, когда сделали 50 966 тестов. 11 марта количество сделанных тестов составило 47 365, 5 марта – 40 393. Приблизительно такие или несколько меньшие показатели держались с начала года, 7 января было сделано 37 287 ПЦР-тестов.

Блогер Тарас Жиравецкий, который, работающий в сфере медицинской диагностики, у себя на странице в Facebook пишет, что рекорды теперь будут ежедневно, и происходить это будет не один день.

"Есть еще много городов, где дети ходят в школу, где нет "красной зоны", но больницы уже начинают потихоньку наполняться. Обращаюсь у мэрам городов – готовьте дополнительные места уже сейчас и готовьте людей к тому, что может быть торба, потому сидеть, сложив руки, и пересматривать статистику можно, но это вряд ли поможет", – заявил он.

Мужчина отметил, что сам процесс вакцинации является позитивным, но он не видит, как он может повлиять на третью волну инфекции в Украине.

"Для тех, у кого есть антитела, – не переживайте, ваши шансы заразиться новыми штаммами вируса – 1 к 1 000", – отметил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 25 марта смертность от COVID-19 бьет рекорды уже третьи сутки подряд, умерло 362 человека против 342 человек днем ранее. Новых случаев заболевания – 16 669, и это тоже является рекордом.

Напомним также, что, согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", только 37% опрошенных украинцев лояльны к вакцинации, 41% являются ее критиками.

Напомним, большинство украинцев готовы воспользоваться вакциной от коронавируса, если она будет признана общедоступной, безопасной и эффективной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Коронавирус не проходит бесследно и меняет поведение и привычки тех, кто его перенес, рассказала кандидат психологических наук, руководитель Ассоциации профессионального развития психологов и психотерапевтов Украины Руслана Мороз. К такому выводу она пришла после проведения научного исследования на тему того, как ковид повлиял на психофизиологическое, психологическое состояние, мировоззрение и межличностные отношения переболевших людей.