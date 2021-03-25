В Україні зафіксовано абсолютний рекорд числа зроблених за добу ПЛР-тестів

Число тестів, зроблених 25 березня, майже в двічі вищи їх середньої кількості на початку року.

Станом на четвер, 25 березня, число зроблених за добу ПЛР-тестів на коронавірус склало 57 818, що є абсолютним рекордом. Про це повідомляє канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" в Telegram.

Попередній рекорд був побитий 20 березня, коли зробили 50 966 тестів. 11 березня кількість зроблених тестів становило 47 365, 5 березня — 40 393. Приблизно такі або дещо менші показники трималися з початку року, 7 січня було зроблено 37 287 ПЛР-тестів.

Блогер Тарас Жиравецький, який, працює у сфері медичної діагностики, у себе на сторінці у Facebook пише, що рекорди тепер будуть щодня, і відбуватиметься це не один день.

"Є ще багато міст, де діти ходять в школу, де немає "червоної зони", але лікарні вже починають потихеньку наповнюватися. Звертаюся до мерів міст — готуйте додаткові місця вже зараз і готуйте людей до того, що може бути торба, тому сидіти, склавши руки, і переглядати статистику можна, але це навряд допоможе", — заявив він.

Чоловік зазначив, що сам процес вакцинації є позитивним, але він не бачить, як він може вплинути на третю хвилю інфекції в Україні.

"Для тих, у кого є антитіла, — не переживайте, ваші шанси заразитися новими штамами вірусу — 1 до 1 000", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, станом на 25 березня смертність від COVID-19 б'є рекорди вже третю добу поспіль, померло 362 людини проти 342 осіб днем раніше. Нових випадків захворювання — 16 669, і це теж є рекордом.

Нагадаємо також, що, згідно з результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг", тільки 37% опитаних українців лояльні до вакцинації, 41% є її критиками.

Нагадаємо, більшість українців готові скористатися вакциною від коронавірусу, якщо вона буде визнана загальнодоступною, безпечною та ефективною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Коронавірус не проходить безслідно і змінює поведінку і звички тих, хто його переніс, розповіла кандидат психологічних наук, керівник Асоціації професійного розвитку психологів і психотерапевтів України Руслана Мороз. Такого висновку вона дійшла після проведення наукового дослідження на тему того, як ковід вплинув на психофізіологічний, психологічний стан, світогляд і міжособистісні відносини перехворілих людей.