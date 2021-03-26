Разбитую дверь Офиса президента принесли в эфир программы "Право на власть" (видео)

Телеведущая Наталья Мосейчук назвала ее "жертвой протеста" сторонников Сергея Стерненко.

В студию программы "Право на власть" доставили дверную створку из Офиса президента, которую повредили во время митинга 20 марта. Новый выпуск, посвященный протестам, показали 26 марта в прямом эфире телеканала "1+1".

Телеведущая Наталья Мосейчук вначале программы акцентировала внимание на "атрибут протестов". По ее словам, создателям программы было очень непросто добыть дверь ОП, разбитую и разрисованную во время акции в поддержку Сергея Стерненко на улице Банковой.

"Я бы не сказала, что это символ протестов. Я бы сказала, что это жертва протестов. И слава Богу, что это жертва не живая. Но вот так через разбитое стекло мы будем смотреть на эти события и думать, можем ли мы договариваться и слышать друг друга", — заявила ведущая.

Дверь из Офиса президента установили на заднем плане у одного из мониторов. Несколько раз оператор программы снимал студию "Право на власть" через разбитое дверное стекло.

20 марта сторонники Сергея Стерненко провели акцию, в ходе которой разрисовали фасад Офиса президента, пытались поджечь табличку на входе, разбили стекло и бросили файер внутрь.

Офис президента Украины уже оценил ущерб от акции в поддержку Сергея Стерненко в два миллиона гривен. Как сообщила пресс-служба, именно столько денег понадобится, чтобы привести фасад здания в презентабельный вид. Помимо краски на стенах, все этажи ОП закоптились дымом.

22 марта писатель и политолог Николай Давыдюк смыл изображение свастики со здания ОП. По словам украинца, он решил заехать на Банковую по дороге на работу и сэкономить бюджетные деньги, которые потребуются на устранение последствий митинга. Николай Давыдюк решил, что "2 млн грн многовато".

Появилась информация, что полиция задержала протестующего, разбившего стекла на двери Офиса президента. Ветерану АТО Владиславу Гранецкому-Стафийчуку сообщили о подозрении в хулиганстве и отправили под домашний арест. Его адвокат Дмитрий Мащурок заявил, что срок избрания меры пресечения истек, а его подзащитный не может влиять на свидетелей.