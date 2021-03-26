Розбиті двері Офісу президента принесли в ефір програми "Право на владу" (відео)

Телеведуча Наталя Мосейчук назвала її "жертвою протесту" прихильників Сергія Стерненка.

До студії програми "Право на владу" доставили дверну стулку з Офісу президента, яку пошкодили під час мітингу 20 березня. Новий випуск, присвячений протестам, показали 26 березня в прямому ефірі телеканалу "1 + 1".

Телеведуча Наталя Мосейчук на початку програми акцентувала увагу на "атрибуті протестів". За її словами, творцям програми було дуже непросто отримати двері ОП, розбиті і розмальовану під час акції на підтримку Сергія Стерненка на вулиці Банковій.

"Я б не сказала, що це символ протестів. Я б сказала, що це жертва протестів. І слава Богу, що це жертва не жива. Але ось так через розбите скло ми будемо дивитися на ці події і думати, чи можемо ми домовлятися і чути одне одного", — заявила ведуча.

Двері з Офісу президента встановили на задньому плані біля одного з моніторів. Кілька разів оператор програми знімав студію "Право на владу" через розбите дверне скло.

20 березня прихильники Сергія Стерненка провели акцію, у ході якої розмалювали фасад Офісу президента, намагалися підпалити табличку на вході, розбили скло і кинули фаєр всередину.

Офіс президента України вже оцінив збиток від акції в підтримку Сергія Стерненку у два мільйони гривень. Як повідомила пресслужба, саме стільки грошей знадобиться, щоб привести фасад будівлі в презентабельний вигляд. Крім фарби на стінах, усі поверхи ОП закоптилися димом.

22 березня письменник і політолог Микола Давидюк змив зображення свастики з будівлі ОП. За словами українця, він вирішив заїхати на Банкову по дорозі на роботу і заощадити бюджетні гроші, які будуть потрібні на усунення наслідків мітингу. Микола Давидюк вирішив, що "2 млн грн забагато".

З'явилася інформація, що поліція затримала протестувальника, який розбив скло на дверях Офісу президента. Ветерану АТО Владиславу Гранецькому-Стафійчуку повідомили про підозру в хуліганстві і відправили під домашній арешт. Його адвокат Дмитро Мащурок заявив, що термін обрання запобіжного заходу закінчився, а його підзахисний не може впливати на свідків.