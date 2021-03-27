Третья волна COVID: 27 марта госпитализировали 4 747 человек, ситуация в Киеве улучшается

Ситуация в "тяжелых" регионах по-прежнему остается напряженной, хотя общий показатель госпитализаций немного снизился.

По состоянию на вечер 27 марта в больницах Украины заняты 43 026 из 75 062 коек для COVID-пациентов, то есть 57,32%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

За прошедшие сутки количество занятых коек уменьшилось на 566 (вчера было 43 592). В больницы попали 4 747 человек с подтвержденным диагнозом, а также с подозрением на коронавирус. Это – на 79 человек меньше, чем по состоянию на утро 26 марта.

Из больниц выписаны 7 124 человека (вчера – 7138 выздоровевших).

Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:

г. Киев – 79,45% койко-мест заполнены пациентами с подтвержденным диагнозом и подозрением на Covid-19 (вчера было 80,02%);

Хмельницкая область – 75,47% (накануне – 74,15%);

Киевская область – 70,77% (накануне – 70,89%);

Николаевская область – 69,11% (днем ранее – 72,44%).

Херсонская область продолжает демонстрировать самый низкий процент госпитализации пациентов с коронавирусом. По состоянию на 27 марта количество занятых койко-мест составляло 15,67%. Эта цифра меньше, чем накануне, когда показатели были 18,61%.

Системный аналитик Евгений Истребин на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что в субботу еще две области – Ровенская и Черниговская – достигли параметров включения в "красную" зону, однако попала туда пока что только последняя.

"На данный момент красные 10 регионов Если добавятся еще два, то останется один шаг для достижения отметки в более чем половине страны в красной зоне", – отметил он.

В четверг в красной зоне оказалась Николаевская область, а Черкасская не попадала туда же потому, что там делают мало тестов, однако количество позитивных результатов было высоким.

"Была достигнута договоренность с областным руководством, что область увеличит тестирование, что видно уже в сегодняшнем отчете, где уровень позитивности опустился до 19,4%", – пишет Истребин.

[ + – ] Ровенская область до сих пор не внесена в "красную" зону Фото: Евгений Истребин / Facebook

Однако опубликованные данные не вызывают у эксперта доверия.

"Мое мнение, что это чистой воды манипуляция и шулерство. Про параметры красной зоны было известно более месяца тому назад. У области было достаточно времени. Не смогли увеличить тестирование – в красную зону на две недели. Либо мы выполняем постановы Кабмина, либо мы кладем на них болт. С интересом буду наблюдать как Минздрав и Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС будет опять выкручиваться", – резюмировал автор.

Согласно статистике по распространению коронавируса, за последние сутки в Украине было зафиксировано 17 424 новых случая. Среди них – 752 детей и 420 медработников. От осложнений скончались 290 человек.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в ближайшие две-три недели ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться, и не исключает, что Украина выйдет на 25 тысяч заболеваний в день.

В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.