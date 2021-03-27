Третя хвиля COVID: 27 березня госпіталізували 4 747 осіб, ситуація в Києві поліпшується

Ситуація у "важких" регіонах як і раніше залишається напруженою, хоча загальний показник госпіталізацій трохи знизився.

Станом на вечір 27 березня в лікарнях України зайняті 43 026 з 75 062 ліжок для COVID-пацієнтів, тобто 57,32%. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоровʼя.

За минулу добу кількість зайнятих ліжок зменшилася на 566 (вчора було 43 592). У лікарні потрапили 4 747 осіб з підтвердженим діагнозом, а також з підозрою на коронавірус. Це – на 79 осіб менше, ніж станом на ранок 26 березня.

З лікарень виписано 7 124 особи (вчора — видужали 7138).

Найгірша ситуація із завантаженістю ліжок для COVID-пацієнтів в таких адміністративних одиницях:

м. Київ — 79,45% ліжко-місць заповнені пацієнтами з підтвердженим діагнозом і підозрою на Covid-19 (вчора було 80,02%);

Хмельницька область — 75,47% (напередодні — 74,15%);

Київська область — 70,77% (напередодні — 70,89%);

Миколаївська область — 69,11% (днем раніше — 72,44%).

Херсонська область продовжує демонструвати найнижчий відсоток госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Станом на 27 березня кількість зайнятих ліжко-місць становила 15,67%. Ця цифра менша, ніж напередодні, коли показники були 18,61%.

Системний аналітик Євген Істребін на своїй сторінці в Facebook звернув увагу на те, що в суботу ще дві області — Рівненська і Чернігівська — набули ознак для включення в "червону" зону, однак потрапила туди поки що тільки остання.

"На даний момент червоні 10 регіонів. Якщо додадуться ще два, то залишиться один крок для досягнення позначки в більш, ніж половині країни в червоній зоні", — зазначив він.

У четвер в червоній зоні опинилася Миколаївська область, а Черкаська не потрапила туди ж, тому що там роблять мало тестів, проте кількість позитивних результатів була високою.

"Була досягнута домовленість в обласним керівництвом, що область збільшить тестування, що видно вже в сьогоднішньому звіті, де рівень позитивності опустився до 19,4%", — пише Істребін.

[ + – ] Рівненська область досі не внесена в "червону" зону Фото: Евгений Истребин / Facebook

Проте опубліковані дані не викликають в експерта довіри.

"Моя думка, що це чистої води маніпуляція і шулерство. Про параметри червоної зони було відомо понад місяць тому. У області було достатньо часу. Не змогли збільшити тестування — в червону зону на два тижні. Або ми виконуємо постановив Кабміну, або ми кладемо на них болт. З цікавістю спостерігатиму, як МОЗ та Державна комісія з ТЕБ та НС буде знову викручуватися", — резюмував автор.

Згідно зі статистикою щодо розповсюдження коронавіруса, за останню добу в Україні було зафіксовано 17 424 нових випадки. Серед них — 752 дітей та 420 медпрацівників. Від ускладнень померли 290 осіб.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив про те, що в найближчі два-три тижні ситуація з коронавірусом у країні буде погіршуватися, і не виключає, що Україна вийде на 25 тисяч захворювань у день.

В НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% в порівнянні з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності на коронавірус припаде на квітень.