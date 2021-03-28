Из Instagram исчезли аккаунты 8-летней Миланы и ее "парня" 13-летнего Павла (фото)

Ранее социальная сеть Likee также заблокировала аккаунты блогеров, на которых в общей сложности было подписано более 6,5 млн человек.

В социальной сети Instagram аккаунты юных блогеров стали недоступными. Об этом сообщило издание "Гордон".

У аккаунта 8-летней девочки Миланы было более полумиллиона подписчиков, а у ее "парня" Павла Пая — больше 50 тысяч.

Ныне при переходе в аккаунт Миланы Маханец сообщается, что страница недоступна. Точно такое же сообщение появляется при попытке перейти в аккаунт Павла.

[ + – ] Сообщение при потытке перейти на оба аккаунта. Фото: Скриншот

На данный момент неизвестно, это решение родителей детей, самих детей или администрации социальной сети.

Напомним, 15 марта стало известно о лав-стори 8-летней блогерши Миланы Маханец и 13-летнего Павлом Пая (Паша Пэл). Дети публиковали фото, на которых они якобы спали вместе и прочие подробности своей жизни. В социальных сетях и СМИ начали массово обсуждать эту тему.

Позднее полиция открыла уголовное производство и вызвала маму Миланы на допрос. Сама мать ребенка считает, что ничего незаконного не произошло. Дарья Маханец озвучивала планы обратиться в киберполицию для привлечения к отвественности тех, кто, по ее мнению, оскорблял детей.

Отец Миланы, узнав о произошедшем, заявил: "С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (мама девочки) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего". Позднее социальная сеть Likee заблокировала их аккаунты.

Фокус разбирался, что известно о блогерах и их "романе".