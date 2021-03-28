З Instagram зникли акаунти 8-річної Мілани та її "хлопця" 13-річного Павла (фото)

Раніше соціальна мережа Likee також заблокувала акаунти блогерів, на яких у сумі було підписано понад 6,5 млн осіб.

У соціальній мережі Instagram акаунти юних блогерів стали недоступними. Про це повідомило видання "Гордон".

На обліковому записі 8-річної дівчинки Мілани було понад півмільйона підписників, а у її "хлопця" Павла Пая — понад 50 тисяч.

Нині при переході в акаунт Мілани Маханець повідомляється, що сторінка недоступна. Точно таке ж повідомлення з'являється при спробі перейти в акаунт Павла.

[ + – ] Повідомлення при потитке перейти на обидва аккаунта. Фото: Скриншот

Наразі невідомо, це рішення батьків дітей, самих дітей або ж адміністрації соціальної мережі.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо про лав-сторі 8-річної блогерки Мілани Маханець і 13-річного Павла Пая (Паша Пел). Діти публікували фото, на яких вони нібито спали разом і інші подробиці свого життя. У соціальних мережах та ЗМІ почали масово обговорювати цю тему.

Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження і викликала маму Мілани на допит. Сама мати дитини вважає, що нічого незаконного не відбулося. Дарина Маханец озвучувала плани звернутися до кіберполіції для притягнення до відповідальності тих, хто, на її думку, ображав дітей.

Батько Мілани, дізнавшись про те, що сталося, заявив: "З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дарину (мама дівчинки) говорити немає бажання. Зараз я просто в шоці від того, що відбувається". Пізніше соціальна мережа Likee заблокувала акаунти дітей.

Фокус розбирався, що відомо про блогерів і їх "роман".