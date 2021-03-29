В киевском Центре нефрологии впервые сделали операцию по пересадке почки (фото)

22-летней девушке успешно пересадили орган ее матери, их выписали из больницы на 9-й день после операции

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые была проведена операция по трансплантации почки.

Об этом сообщил в соцсети Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"6 марта 2021 года врачи столичного центра нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку, прооперирована 22-летняя девушка. Донором для нее стала родная мама. Уже 15 марта дочь и маму выписали из стационарного отделения Центра в удовлетворительном состоянии. Главное – пациентка больше не нуждается в сеансах гемодиализа, поскольку донорская почка работает" – написал киевский чиновник.

[ + – ] Операция по трансплантации почки

По словам Поворозника, Центр был создан в 2017 году. Его основная задача – работать над реестром больных, нуждающихся в трансплантации, а также обеспечить больных, независимо от лечебного учреждения, в котором они лечатся, расходными материалами для проведения гемо- и перитонеального диализа.

Завершающий этап оказания медпомощи – трансплантация, которая начата в Центре.

Ранее сообщалось, что в больнице скорой медицинской помощи Львова врачи провели трансплантацию органов от одного донора сразу четырем пациентам. Донором стала 45-летняя местная жительница, скончавшаяся от разрыва аневризмы. Сообщается, что реципиентам пересадили две почки умершей женщины, а также печень и сердце.

"Для членов семьи женщины ее смерть стала огромным и неожиданным ударом, потому что никто из них даже не подозревал о болезни. Однако они нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, которое подарило шанс сразу четырем людям", – заявил руководитель больницы Олег Самчук.

А в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" 11 марта впервые провели операцию трансплантации почки ребенку.

Минздрав в 2021 году предпримет ряд мер, чтобы приблизить Украину к трансплантационной независимости. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В 2021 году в Украине состоится минимум 250 трансплантаций. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Планируем все трансплантации почек и печени, в которых нуждаются наши граждане, провести в Украине. В этом году будет впервые проведена трансплантация легких", – добавил министр.

Фокус писал о том, что Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца французской компании "Carmat", после 10 лет безуспешных попыток производителя пробиться на рынок ЕС. Продажи синтетических сердец стартуют во второй четверти 2021 года.