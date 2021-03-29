У київському Центрі нефрології вперше зробили операцію з пересадки нирки (фото)

22-річній дівчині успішно пересадили орган її матері, їх виписали з лікарні на 9-й день після операції.

У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше була проведена операція з трансплантації нирки.

Про це повідомив у соцмережі Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Від 6 березня 2021 року лікарі столичного центру нефрології та діалізу вперше трансплантували нирку, прооперована 22-річна дівчина. Донором для неї стала рідна мама. Вже 15 березня дочку та маму виписали зі стаціонарного відділення Центру в задовільному стані. Головне — пацієнтка більше не потребує сеансів гемодіалізу, оскільки донорська нирка працює" — написав київський чиновник.

[ + – ] Операція з трансплантації нирки

За словами Поворозника, Центр був створений в 2017 році. Його основне завдання — працювати над реєстром хворих, які потребують трансплантації, а також забезпечити хворих, незалежно від лікувального закладу, в якому вони лікуються, витратними матеріалами для проведення гемо- та перитонеального діалізу.

Завершальний етап надання медичної допомоги — трансплантація, яка розпочата в Центрі.

Раніше повідомлялося, що в лікарні швидкої медичної допомоги Львова лікарі провели трансплантацію органів від одного донора відразу чотирьом пацієнтам. Донором стала 45-річна місцева жителька, яка померла від розриву аневризми. Повідомляється, що реципієнтам пересадили дві нирки померлої жінки, а також печінку та серце.

"Для членів сімʼї жінки її смерть стала величезним і несподіваним ударом, тому що ніхто з них навіть не підозрював про хворобу. Однак вони знайшли в собі сили ухвалити, можливо, найважче в житті рішення, яке подарувало шанс відразу чотирьом людям", — заявив керівник лікарні Олег Самчук.

А в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 11 березня вперше провели операцію трансплантації нирки дитині.

МОЗ у 2021 році зробить низку заходів, щоб наблизити Україну до трансплантаційної незалежності. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

"У 2021 році в Україні відбудеться мінімум 250 трансплантацій. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Плануємо всі трансплантації нирок і печінки, яких потребують наші громадяни, провести в Україні. Цьогоріч буде вперше проведена трансплантація легень", — додав міністр .

Фокус писав про те, що Європа вперше ліцензувала продаж штучного серця французької компанії "Carmat", після 10 років безуспішних спроб виробника пробитися на ринок ЄС. Продажі синтетичних сердець стартують у другій чверті 2021 року.