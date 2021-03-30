Хомчак заявил о готовности Зеленского дать команду о наступлении на Донбассе (видео)

По словам главнокомандующего, такое решение возможно, но нужно просчитывать все риски, в том числе вероятное вмешательство России.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что у президента Зеленского нет проблемы дать команду о наступлении. Для этого нужно просчитать все последствия такого решения. Об этом он заявил в интервью Алесе Бацман.

По словам Хомчака, такое решение имеет множество рисков в себе потому что Донецк, к примеру, город-миллионник, поэтому наступление может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.

"Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия", — рассказал главнокомандующий.

Также по мнению Хомчака, нужно учитывать, кто пойдет воевать против ВСУ: "Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, — конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет (российская армия, — Бацман)… Мы это видели в 2014-м году".

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, 25 марта украинские военные показали видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе.

Отметим, что Андрей Ермак заявил, что большинство смертей украинских военных на Донбассе происходят из-за снайперов. Поэтому Украина не пойдет на запрет Вооруженным силам отвечать на обстрелы боевиков в зоне проведения ООС.