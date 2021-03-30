Хомчак заявив про готовність Зеленського дати команду про наступ на Донбасі (відео)

За словами головнокомандувача, таке рішення можливе, але потрібно прораховувати всі ризики, зокрема ймовірне втручання Росії.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що у президента Зеленського немає проблеми дати команду про наступ. Для цього потрібно прорахувати всі наслідки такого рішення. Про це він заявив в інтерв'ю Олесі Бацман.

За словами Хомчака, таке рішення має безліч ризиків у собі тому що Донецьк, наприклад, місто-мільйонник, тому наступ може привести до великої кількості жертв серед мирного населення.

"Я вам гарантую: у верховного головнокомандувача проблем дати команду або прийняти рішення немає. Просто треба прораховувати всі наслідки потім, сили і можливості, резерви, готовність сьогодні держави до цього — щоб ми йшли — і наслідки", — розповів головнокомандувач.

Також на думку Хомчака, потрібно враховувати, хто піде воювати проти ЗСУ: "Якщо ми будемо сьогодні воювати з тими, хто там є, — звичайно, у нас є дуже багато шансів досягти мети. Але ми розуміємо, що проти нас стане (російська армія, — Бацман)... Ми це бачили у 2014-му році".

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Нагадаємо, 25 березня українські військові показали відео знищення позицій бойовиків на Донбасі.

Зазначимо, що Андрій Єрмак заявив, що більшість смертей українських військових на Донбасі відбуваються через снайперів. Тому Україна не піде на заборону Збройним силам відповідати на обстріл бойовиків у зоні проведення ООС.