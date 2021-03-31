В Киеве хозяева выбросили на улицу породистого кота с больным сердцем (фото)

Животному требуется медицинское обследование и лечение, после которого зоозащитники найдут ему новых хозяев

В Киеве хозяева отказались от породистого больного кота, оставив его умирать на улице.

Об этом сообщает в соцсети Facebook зоозащитная организация "Плюшка".

По информации волонтеров организации, у кота, которого назвали Гелик, больное сердце. Кроме того, у животного был сильный оттек легких, от которого кот чуть не умер.

Хозяева от животного отказались, он нуждается в постоянном уходе и осмотре кардиолога. Зоозащитники сообщают, что будут искать Гелику новый дом, но до этого необходимо пройти обследование, чтобы понять, можно ли вылечить животное.

"Кто хочет стать хозяином котика, нужно серьезно отнестись к его проблемам, кот кастрирован, котику можно помочь финансово", – обратились волонтеры к неравнодушным киевлянам.

[ + – ] Кот Гелик в домике [ + – ] Кот Гелик ищет новый дом [ + – ] От кота Гелика отказались прежние хозяева

Мы рассказывали о том, что кошка из Одессы, которая случайно оказалась в контейнере с конфетами, перенесла трехнедельное путешествие по морю и благополучно прибыла в Израиль. При просмотре записи с камер видеонаблюдения, выяснилось, что животное забежало в контейнер во время погрузки товара. Кошка смогла пережить довольно длительное путешествие, правда, немного "подпортила груз".

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В декабре прошлого года в Швейцарии был впервые обнаружен коронавирус у домашней кошки. Однако ученые уверены, что коты, как и собаки переносчиками коронавируса не являются. Но они могут подхватить болезнь от человека, поэтому инфицированных COVID-19 призывают держаться подальше от своих домашних животных.

Исследователи выяснили, что из-за более позднего одомашнивания и предков, которые были в основном одинокими охотниками, кошкам труднее понимать социальные взаимоотношения, чем собакам. Коты испытывают тревогу разлуки, более реагируют на голоса хозяев, чем на голоса незнакомцев, а также ищут утешения и защиту при разных негативных ситуациях.