У Києві господарі викинули на вулицю породистого кота з хворим серцем (фото)

Тварині потрібне медичне обстеження та лікування, після якого зоозахисники знайдуть йому нових господарів.

У Києві господарі відмовилися від породистого хворого кота, залишивши його помирати на вулиці.

Про це повідомляє в соцмережі Facebook зоозахисна організація "Плюшка".

За інформацією волонтерів організації, у кота, якого назвали Гелік, хворе серце. Крім того, у тварини був сильний набряк легенів, від якого кіт ледве не помер.

Господарі від тварини відмовилися, він потребує постійного догляду й огляду кардіолога. Зоозахисники повідомляють, що шукатимуть Геліку новий будинок, але до цього необхідно пройти обстеження, щоб зрозуміти, чи можна вилікувати тварину.

"Хто хоче стати господарем котика, потрібно серйозно поставитися до його проблем, кіт кастрований, котику можна допомогти фінансово", — звернулися волонтери до небайдужих киян.

[ + – ] Кіт Гелік у будиночку [ + – ] Кіт Гелік шукає новий будинок [ + – ] Від кота Геліка відмовилися колишні господарі

Ми розповідали про те, що кішка з Одеси, яка випадково опинилася в контейнері з цукерками, перенесла тритижневу подорож морем і благополучно прибула в Ізраїль. Під час перегляду запису з камер відеоспостереження, з'ясувалося, що тварина забігла в контейнер під час відвантаження товару. Кішка змогла пережити досить тривалу подорож, щоправда, трохи "зіпсувала вантаж".

Міністерство внутрішніх справ України розповіло історію київського кота, якого врятував співробітник ДСНС Артур Моркотенко. Відомство розмістило на своєму каналі в Telegram історію порятунку тварини, а також показало, як виглядає кіт, якого назвали Чівас, зараз.

У грудні минулого року у Швейцарії був вперше виявлений коронавірус у домашньої кішки. Однак вчені впевнені, що коти, як і собаки не є переносниками коронавірусу. Але вони можуть підхопити хворобу від людини, тому інфікованих COVID-19 закликають триматися подалі від своїх домашніх тварин.

Дослідники з'ясували, що через більш пізнє одомашнення і предків, які були здебільшого самотніми мисливцями, кішкам важче розуміти соціальні взаємини, ніж собакам. Коти відчувають тривогу розлуки, більше реагують на голоси господарів, ніж на голоси незнайомців, а також шукають розради і захисту під час різних негативних ситуацій.