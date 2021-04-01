Дорогой мусор. В Украине начали принимать на переработку старые купюры... бесплатно

Проект "Украина без мусора" объявил о начале сбора на переработку ветхих банкнот. Их нужно будет класть в специальные емкости

Общественный проект "Украина без мусора" имеющий целью улучшить состояние окружающей среды, привлекая общины к сортировке мусора, объявил в четверг, 1 апреля о тестовом сборе новой фракции – бумажных денег любых номиналов.

На странице организации в соцсети Facebook появились требования к принимаемым купюрам.

Так, в "денежные боксы", изготовленные специально для этой акции из переработанных PS-емкостей, можно будет бросать бумажные деньги разных стран, разных размеров и номиналов. Причем, состояние банкнот не имеет значения: переработчик, имеющий высокотехнологичное шведское оборудование, готов принять любое сырье.

В сообществе обращают внимание на то, что банкноты разных цветов надо бросать в разные боксы, поэтому в случае сомнений, куда бросить купюру, украинцам советуют обращаться за помощью к консультантам.

По словам организаторов проекта, из собранных и переработанных банкнот будут печататься новые деньги.

[ + – ] Сообщение общественного проекта "Украина без мусора"

Пользователи по-разному оценили новую инициативу общественного проекта. Часть из них посчитала объявление первоапрельской шуткой.

"Вы же не указали адрес, куда высылать! Чтобы не тратить ресурсы на пересылку по почте (а это выбросы от поштомобиля, освещение почтового отделения и т.д.). Предлагаю исключить это звено и переводить напрямую на карту ПриватБанка. 1 апреля! Передать сырье можно через меня. Подъеду куда надо! С 1-м апреля! С первым апреля", – пишут люди.

[ + – ] Некоторые предполагают, что это первоапрельская шутка

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят создать самую большую в стране интерактивную скульптуру, которая будет состоять из переработанного пластика и будет отображать состояние экологии в городе. Проект, который получил название "Киевский кит", хотят реализовать в одной из зеленых зон столицы.

"Мы предлагаем новое креативное решение экологической проблемы – превращение мусора в объекты искусства", – пишут организаторы.

Полноценного экологического мониторинга в режиме реального времени в Украине до сих пор нет. Кроме того, по-прежнему в открытом доступе отсутствуют данные о качестве питьевой воды и загрязненности грунтов. Есть ли на карте Украины "чистое" место, где можно жить и дышать спокойно? Ответ — в рейтинге Фокуса.

А в Японии собираются делать спутники из дерева, чтобы сократить космический мусор. Первый деревянный спутник может быть запущен в 2023 году.

Также мы рассказывали, что в Италии Мессинский пролив назван районом с самой большой плотностью морского мусора в мире. В некоторых местах концентрация мусора превышает миллион объектов на квадратный километр.