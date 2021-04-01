Дороге сміття. В Україні почали приймати на переробку старі купюри ... безкоштовно

Проект "Україна без сміття" оголосив про початок збору на переробку старих банкнот. Їх потрібно буде класти в спеціальні ємності

Громадський проект "Україна без сміття" має на меті поліпшити стан навколишнього середовища, залучаючи громади до сортування сміття, оголосив у четвер, 1 квітня про тестовий збір нової фракції — паперових грошей будь-яких номіналів.

На сторінці організації в соцмережі Facebook з'явилися вимоги до прийнятих купюр.

Так, у "грошові бокси", виготовлені спеціально для цієї акції з перероблених PS-ємностей, можна буде кидати паперові гроші різних країн, різних розмірів і номіналів. Причому, стан банкнот не має значення: переробник, який має високотехнологічне шведське обладнання, готовий прийняти будь-яку сировину.

У спільноті звертають увагу на те, що банкноти різних кольорів треба кидати в різні бокси, тому в разі сумнівів, куди кинути купюру, українцям радять звертатися за допомогою до консультантів.

За словами організаторів проекту, із зібраних і перероблених банкнот будуть друкуватися нові гроші.

[ + – ] Повідомлення громадського проекту "Україна без сміття"

Користувачі по-різному оцінили нову ініціативу громадського проекту. Частина з них вважала оголошення першоквітневим жартом.

"Ви ж не вказали адресу, куди висилати! Щоб не витрачати ресурси на пересилку поштою (а це викиди від поштомобіля, освітлення поштового відділення тощо). Пропоную виключити цю ланку і переводити безпосередньо на картку ПриватБанку. 1 квітня! Передати сировину можна через мене. Під'їду, куди треба! З 1-м квітня! З першим квітня", — пишуть люди.

[ + – ] Дехто припускає, що це першоквітневий жарт

Раніше повідомлялося, що в Києві хочуть створити найбільшу в країні інтерактивну скульптуру, яка буде складатися з переробленого пластику і буде відображати стан екології в місті. Проект, який отримав назву "Київський кит", хочуть реалізувати в одній із зелених зон столиці.

"Ми пропонуємо нове креативне рішення екологічної проблеми — перетворення сміття на об'єкти мистецтва", — пишуть організатори.

Повноцінного екологічного моніторингу в режимі реального часу в Україні досі немає. Крім того, як і раніше, у відкритому доступі відсутні дані про якість питної води та забруднення ґрунтів. Чи є на карті України "чисте" місце, де можна жити і дихати спокійно? Відповідь — у рейтингу Фокуса.

А в Японії збираються робити супутники з дерева, щоб скоротити космічне сміття. Перший дерев'яний супутник може бути запущений у 2023 році.

Також ми розповідали, що в Італії Мессінську протоку назвали районом з найбільшою щільністю морського сміття у світі. У деяких місцях концентрація сміття перевищує мільйон об'єктів на квадратний кілометр.