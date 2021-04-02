В Ватикане размышляют над приездом Папы Римского в Украину, – посол

Речь идет о возможном визите понтифика в августе 2021 года – в 30-летнюю годовщину Независимости Украины.

Папа Римский Франциск пока еще не ответил на приглашение посетить Киев в 30-ю годовщину Независимости Украины, однако этот вопрос сейчас рассматривается в Ватикане. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

Заявление дипломат сделал во время панельной дискуссии "Новое партнерство во времена пандемии", которая организована Советом внешней политики "Украинская призма".

По его словам, за вопрос организации визита отвечает Посольство Украины при Святом Престоле.

"Они рассматривают этот вопрос, благодарят за приглашение. Я думаю, что ответ будет в ближайшее время. Пока что решение не принято", – заявил дипломат.

Мельник напомнил, что вопрос о визите понтифика в Украину поднимался во время визита в Ватикан премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Визит Шмыгаля состоялся 25 марта, во время него обсуждался, в частности, кризис в системе здравоохранения. Тогда же глава Кабмина передал приглашение от Владимира Зеленского о посещении Киева в годовщину Независимости.

Ранее стало известно, что вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение приехать в Украину на торжества, приуроченные празднованию 30-летия независимости страны.

Отметим, митрополит ПЦУ Епифаний анонсировал визит патриархаВарфоломея в Украину еще в декабре 2019 года. В ноябре 2020 года Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину.