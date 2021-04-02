У Ватикані розмірковують над приїздом Папи Римського в Україну, — посол

Йдеться про можливий візит понтифіка в серпні 2021 року — у 30-ту річницю Незалежності України.

Папа Римський Франциск поки ще не відповів на запрошення відвідати Київ у 30-ту річницю Незалежності України, проте це питання наразі розглядається у Ватикані. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на посла України в Італії Ярослава Мельника.

Заяву дипломат зробив під час панельної дискусії "Нове партнерство в часи пандемії", яка організована Радою зовнішньої політики "Українська призма".

За його словами, за питання організації візиту відповідає Посольство України при Святому Престолі.

"Вони розглядають це питання, дякують за запрошення. Я думаю, що відповідь буде найближчим часом. Поки що рішення не прийнято", — заявив дипломат.

Мельник нагадав, що питання про візит понтифіка в Україну порушувалося під час візиту до Ватикану прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Візит Шмигаля відбувся 25 березня, під час нього було обговорено, зокрема, кризу в системі охорони здоров'я. Тоді ж голова Кабміну передав запрошення від Володимира Зеленського про відвідини Києва в річницю Незалежності.

Раніше стало відомо, що вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір приїхати в Україну на урочистості, приурочені святкуванню 30-річчя незалежності країни.

Зазначимо, що митрополит ПЦУ Єпіфаній анонсував візит патріарха Варфоломія в Україну ще в грудні 2019 року. У листопаді 2020 року Варфоломій підтвердив, що приїде в Україну.