UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 5 июня: за сутки умерло 86 человек

157
коронавирус, Минздрав, статистика, 5 июня,
Фото: Скриншот | Лечение больного коронавирусом

За минувшие сутки по стране зафиксировали 1 897 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заражений стали Киев и Киевская область.

По состоянию на воскресенье, 5 июня в Украине зафиксировано 1897 новых случаев коронавирусной болезни.

В том числе заболели 91 ребенок и 65 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1065 человек;
  • летальных исходов — 86;
  • выздоровели — 8330 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 60421 (методом ПЦР — 29061, методом ИФА — 12048, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19312).
коронавирус, Украина, статистика, 5 июня,
Статистика по коронавирусу

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 497 случаев;
  • Винницкая область — 35 случаев;
  • Волынская область — 47 случаев;
  • Днепропетровская область — 128 случаев;
  • Донецкая область — 56 случаев;
  • Житомирская область — 39 случаев;
  • Закарпатская область — 50 случаев;
  • Запорожская область — 138 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 25 случаев;
  • Киевская область — 160 случаев;
  • Кировоградская область — 22 случая;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 98 случаев;
  • Николаевская область — 72 случая;
  • Одесская область — 49 случаев;
  • Полтавская область — 23 случая;
  • Ровенская область — 62 случая;
  • Сумская область — 39 случаев;
  • Тернопольская область — 40 случаев;
  • Харьковская область — 116 случаев;
  • Херсонская область — 37 случаев;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черновицкая область — 36 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2213580 человек;
  • выздоровели — 2088712 человек;
  • летальных исходов — 51 140;
  • проведения ПЦР-тестов — 10319406.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 4 июня по Украине зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса, в том числе — у 82 детей и 20 медработников.

Также известно, что со вторника, 8 июня неподалеку от шести действующих пунктов пропуска на польско-украинской границе будут вакцинировать от коронавируса "заробитчан" и студентов из Украины.

При этом, во Всемирной организации здравоохранения заявили о нехватке вакцин от коронавируса. То, что богатые страны пообещали для программы COVAX около 150 млн доз вакцины, в глобальном масштабе проблемы не решит.