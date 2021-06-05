Статистика коронавируса в Украине на 5 июня: за сутки умерло 86 человек
За минувшие сутки по стране зафиксировали 1 897 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заражений стали Киев и Киевская область.
По состоянию на воскресенье, 5 июня в Украине зафиксировано 1897 новых случаев коронавирусной болезни.
В том числе заболели 91 ребенок и 65 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1065 человек;
- летальных исходов — 86;
- выздоровели — 8330 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 60421 (методом ПЦР — 29061, методом ИФА — 12048, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19312).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 497 случаев;
- Винницкая область — 35 случаев;
- Волынская область — 47 случаев;
- Днепропетровская область — 128 случаев;
- Донецкая область — 56 случаев;
- Житомирская область — 39 случаев;
- Закарпатская область — 50 случаев;
- Запорожская область — 138 случаев;
- Ивано-Франковская область — 25 случаев;
- Киевская область — 160 случаев;
- Кировоградская область — 22 случая;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 98 случаев;
- Николаевская область — 72 случая;
- Одесская область — 49 случаев;
- Полтавская область — 23 случая;
- Ровенская область — 62 случая;
- Сумская область — 39 случаев;
- Тернопольская область — 40 случаев;
- Харьковская область — 116 случаев;
- Херсонская область — 37 случаев;
- Хмельницкая область — 34 случая;
- Черкасская область — 54 случая;
- Черновицкая область — 36 случаев;
- Черниговская область — 15 случаев.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2213580 человек;
- выздоровели — 2088712 человек;
- летальных исходов — 51 140;
- проведения ПЦР-тестов — 10319406.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 4 июня по Украине зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса, в том числе — у 82 детей и 20 медработников.
Также известно, что со вторника, 8 июня неподалеку от шести действующих пунктов пропуска на польско-украинской границе будут вакцинировать от коронавируса "заробитчан" и студентов из Украины.
При этом, во Всемирной организации здравоохранения заявили о нехватке вакцин от коронавируса. То, что богатые страны пообещали для программы COVAX около 150 млн доз вакцины, в глобальном масштабе проблемы не решит.