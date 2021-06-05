Статистика коронавируса в Украине на 5 июня: за сутки умерло 86 человек

За минувшие сутки по стране зафиксировали 1 897 новых случаев COVID-19. Лидерами по количеству заражений стали Киев и Киевская область.

По состоянию на воскресенье, 5 июня в Украине зафиксировано 1897 новых случаев коронавирусной болезни.

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В том числе заболели 91 ребенок и 65 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1065 человек;

летальных исходов — 86;

выздоровели — 8330 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 60421 (методом ПЦР — 29061, методом ИФА — 12048, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19312).

[ + – ] Статистика по коронавирусу

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 497 случаев;

Винницкая область — 35 случаев;

Волынская область — 47 случаев;

Днепропетровская область — 128 случаев;

Донецкая область — 56 случаев;

Житомирская область — 39 случаев;

Закарпатская область — 50 случаев;

Запорожская область — 138 случаев;

Ивано-Франковская область — 25 случаев;

Киевская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 98 случаев;

Николаевская область — 72 случая;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 23 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 39 случаев;

Тернопольская область — 40 случаев;

Харьковская область — 116 случаев;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черновицкая область — 36 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2213580 человек;

выздоровели — 2088712 человек;

летальных исходов — 51 140;

проведения ПЦР-тестов — 10319406.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 4 июня по Украине зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса, в том числе — у 82 детей и 20 медработников.

Также известно, что со вторника, 8 июня неподалеку от шести действующих пунктов пропуска на польско-украинской границе будут вакцинировать от коронавируса "заробитчан" и студентов из Украины.

При этом, во Всемирной организации здравоохранения заявили о нехватке вакцин от коронавируса. То, что богатые страны пообещали для программы COVAX около 150 млн доз вакцины, в глобальном масштабе проблемы не решит.