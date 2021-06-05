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Статистика коронавіруса в Україні на 5 червня: за добу померло 86 осіб

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коронавірус, МОЗ, статистика, 5 червня,
Фото: Скриншот | Лікування хворого коронавірусом

За минулу добу по країні зафіксували 1 897 нових випадків COVID-19. Лідерами за кількістю заражень стали Київ та Київська область.

Станом на неділю, 5 червня в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби.

У тому числі захворіли 91 дитина і 65 медпрацівників, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — 1065 чоловік;
  • летальних випадків — 86;
  • одужали — 8330 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 60421 (методом ПЛР — 29061, методом ІФА — 12048, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 19312).
коронавірус, Україна, статистика, 5 червня,
Статистика по коронавірусу

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ — 497 випадків;
  • Вінницька область — 35 випадків;
  • Волинська область — 47 випадків;
  • Дніпропетровська область — 128 випадків;
  • Донецька область — 56 випадків;
  • Житомирська область — 39 випадків;
  • Закарпатська область — 50 випадків;
  • Запорізька область — 138 випадків;
  • Івано-Франківська область — 25 випадків;
  • Київська область — 160 випадків;
  • Кіровоградська область — 22 випадки;
  • Луганська область — 25 випадків;
  • Львівська область — 98 випадків;
  • Миколаївська область — 72 випадки;
  • Одеська область — 49 випадків;
  • Полтавська область — 23 випадки;
  • Рівненська область — 62 випадки;
  • Сумська область — 39 випадків;
  • Тернопільська область — 40 випадків;
  • Харківська область — 116 випадків;
  • Херсонська область — 37 випадків;
  • Хмельницька область — 34 випадки;
  • Черкаська область — 54 випадки;
  • Чернівецька область — 36 випадків;
  • Чернігівська область — 15 випадків.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2213580 чоловік;
  • одужало — 2088712 чоловік;
  • летальних випадків — 51 140;
  • проведення ПЛР-тестів — 10319406.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 4 червня по Україні зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу, в тому числі — у 82 дітей і 20 медпрацівників.

Також відомо, що з вівторка, 8 червня неподалік від шести діючих пунктів пропуску на польсько-українському кордоні будуть вакцинувати від коронавірусу "заробітчан" і студентів з України.

При цьому, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про брак вакцин від коронавірусу Те, що багаті країни пообіцяли для програми COVAX близько 150 млн доз вакцини, в глобальному масштабі проблеми не вирішить.