Статистика коронавіруса в Україні на 5 червня: за добу померло 86 осіб

За минулу добу по країні зафіксували 1 897 нових випадків COVID-19. Лідерами за кількістю заражень стали Київ та Київська область.

Станом на неділю, 5 червня в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби.

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У тому числі захворіли 91 дитина і 65 медпрацівників, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1065 чоловік;

летальних випадків — 86;

одужали — 8330 осіб;

здійснено тестувань за добу — 60421 (методом ПЛР — 29061, методом ІФА — 12048, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 19312).

[ + – ] Статистика по коронавірусу

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ — 497 випадків;

Вінницька область — 35 випадків;

Волинська область — 47 випадків;

Дніпропетровська область — 128 випадків;

Донецька область — 56 випадків;

Житомирська область — 39 випадків;

Закарпатська область — 50 випадків;

Запорізька область — 138 випадків;

Івано-Франківська область — 25 випадків;

Київська область — 160 випадків;

Кіровоградська область — 22 випадки;

Луганська область — 25 випадків;

Львівська область — 98 випадків;

Миколаївська область — 72 випадки;

Одеська область — 49 випадків;

Полтавська область — 23 випадки;

Рівненська область — 62 випадки;

Сумська область — 39 випадків;

Тернопільська область — 40 випадків;

Харківська область — 116 випадків;

Херсонська область — 37 випадків;

Хмельницька область — 34 випадки;

Черкаська область — 54 випадки;

Чернівецька область — 36 випадків;

Чернігівська область — 15 випадків.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2213580 чоловік;

одужало — 2088712 чоловік;

летальних випадків — 51 140;

проведення ПЛР-тестів — 10319406.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 4 червня по Україні зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу, в тому числі — у 82 дітей і 20 медпрацівників.

Також відомо, що з вівторка, 8 червня неподалік від шести діючих пунктів пропуску на польсько-українському кордоні будуть вакцинувати від коронавірусу "заробітчан" і студентів з України.

При цьому, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про брак вакцин від коронавірусу Те, що багаті країни пообіцяли для програми COVAX близько 150 млн доз вакцини, в глобальному масштабі проблеми не вирішить.