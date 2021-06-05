Статистика коронавіруса в Україні на 5 червня: за добу померло 86 осіб
За минулу добу по країні зафіксували 1 897 нових випадків COVID-19. Лідерами за кількістю заражень стали Київ та Київська область.
Станом на неділю, 5 червня в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби.
У тому числі захворіли 91 дитина і 65 медпрацівників, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 1065 чоловік;
- летальних випадків — 86;
- одужали — 8330 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 60421 (методом ПЛР — 29061, методом ІФА — 12048, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 19312).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ — 497 випадків;
- Вінницька область — 35 випадків;
- Волинська область — 47 випадків;
- Дніпропетровська область — 128 випадків;
- Донецька область — 56 випадків;
- Житомирська область — 39 випадків;
- Закарпатська область — 50 випадків;
- Запорізька область — 138 випадків;
- Івано-Франківська область — 25 випадків;
- Київська область — 160 випадків;
- Кіровоградська область — 22 випадки;
- Луганська область — 25 випадків;
- Львівська область — 98 випадків;
- Миколаївська область — 72 випадки;
- Одеська область — 49 випадків;
- Полтавська область — 23 випадки;
- Рівненська область — 62 випадки;
- Сумська область — 39 випадків;
- Тернопільська область — 40 випадків;
- Харківська область — 116 випадків;
- Херсонська область — 37 випадків;
- Хмельницька область — 34 випадки;
- Черкаська область — 54 випадки;
- Чернівецька область — 36 випадків;
- Чернігівська область — 15 випадків.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2213580 чоловік;
- одужало — 2088712 чоловік;
- летальних випадків — 51 140;
- проведення ПЛР-тестів — 10319406.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 4 червня по Україні зафіксували 2 266 нових випадків коронавірусу, в тому числі — у 82 дітей і 20 медпрацівників.
Також відомо, що з вівторка, 8 червня неподалік від шести діючих пунктів пропуску на польсько-українському кордоні будуть вакцинувати від коронавірусу "заробітчан" і студентів з України.
При цьому, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про брак вакцин від коронавірусу Те, що багаті країни пообіцяли для програми COVAX близько 150 млн доз вакцини, в глобальному масштабі проблеми не вирішить.