По всей стране задерживаются вылеты самолетов в Турцию: что известно
В соцсетях считают, что серьезные задержки могли начаться из-за возобновления авиасообщения России с Турцией.
В международных аэропортах "Борисполь" и "Харьков" массово задерживается вылет рейсов в Анталию (Турция).
Пресс-служба Борисполя сообщает, что по состоянию на 13.00, 1 июня задерживаются следующие рейсы в этот город, выполняемые авиакомпанией МАУ:
- PS 6237 – с 2:00 на 14:00;
- PS 6233 – с 03:00 на 17:30;
- PS 5333 – с 11:40 на 18:20;
- PS 5331 – с 05:00 на 11:00;
Также с 12:30 на 17:40 перенесен вылет в Анталию самолета авиакомпании Azur Air Ukraine.
В пресс-службе аэропорта, ссылаясь на представителей авиакомпаний, сообщили, что рейсы перенесены из-за отсутствия разрешение со стороны Турции. При этом, в "Борисполе" не разъяснили, в связи с чем Турция приняла такое решение.
Схожая ситуация и в харьковском аэропорту. Согласно данным онлайн-табло, ночной рейс PQ 4661 в Анталию вылетел из Харькова с незначительной задержкой в 4 минуты, а уже следующий вылет, который по расписанию должен был состояться в 5 утра, фактически произошел через 7 часов (в 12.05).
После этого два самолета вылетели в Турцию по расписанию, третий опоздал с вылетом на полчаса (вместо 11.20 отправлен в 11.51).
На онлайн-табло международного аэропорта "Анталья" видно, что задерживаются именно самолеты из Украины, лайнеры из других стран прибывают по расписанию.
В связи с тем, что официальная причина задержки рейсов до сих пор не объявлена, в соцсетях высказываются разные предположения. Часть пассажиров убеждена в том, что виной всему – возобновление авиасообщения России с Турцией.
Другие указывают на то, что рейсы самолетов других авиакомпаний не задерживаются и подозревают МАУ в неуплате турецкой стороне какого-либо платежа или несвоевременной пролонгации договоров.
Также пассажиры сообщают о задержке рейса МАУ в Хургаду (Египет).
Отметим, косвенной причиной сложившейся ситуации мог стать сбой, произошедший из-за пожара и повреждения кабелей и трансформатора на вертодромном участке аэропорта "Миляс-Бодрум".
В связи с аварией, самолеты перенаправляли в аэропорты Измира и Даламана. На сегодняшний день рейсы в Бодрум возобновлены, но даже такая задержка гипотетически могла привести к сбоям в расписании украинских авиакомпаний.
Напомним, 1 июля в международном аэропорту "Борисполь" задержали пять рейсов в Турцию.
Также сообщалось, что 30 июня украинцы застряли в аэропорту Турции из-за отсутствия электричества. По причине технических неполадок 30 июня задержали два рейса из аэропорта "Миляс-Бодрум" в Украину.
А в Борисполе десятки пассажиров опоздали на рейс в Турцию. Среди опоздавших была экс-звезда шоу "Орел и решка" Яна Метелкина, обвинившая авиакомпанию МАУ в халатности.