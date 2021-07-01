По всей стране задерживаются вылеты самолетов в Турцию: что известно

В соцсетях считают, что серьезные задержки могли начаться из-за возобновления авиасообщения России с Турцией.

В международных аэропортах "Борисполь" и "Харьков" массово задерживается вылет рейсов в Анталию (Турция).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пресс-служба Борисполя сообщает, что по состоянию на 13.00, 1 июня задерживаются следующие рейсы в этот город, выполняемые авиакомпанией МАУ:

PS 6237 – с 2:00 на 14:00;

PS 6233 – с 03:00 на 17:30;

PS 5333 – с 11:40 на 18:20;

PS 5331 – с 05:00 на 11:00;

Также с 12:30 на 17:40 перенесен вылет в Анталию самолета авиакомпании Azur Air Ukraine.

В пресс-службе аэропорта, ссылаясь на представителей авиакомпаний, сообщили, что рейсы перенесены из-за отсутствия разрешение со стороны Турции. При этом, в "Борисполе" не разъяснили, в связи с чем Турция приняла такое решение.

[ + – ] Сообщение аэропорта "Борисполь"

Схожая ситуация и в харьковском аэропорту. Согласно данным онлайн-табло, ночной рейс PQ 4661 в Анталию вылетел из Харькова с незначительной задержкой в 4 минуты, а уже следующий вылет, который по расписанию должен был состояться в 5 утра, фактически произошел через 7 часов (в 12.05).

После этого два самолета вылетели в Турцию по расписанию, третий опоздал с вылетом на полчаса (вместо 11.20 отправлен в 11.51).

[ + – ] Онлайн-табло аэропорта "Харьков"

На онлайн-табло международного аэропорта "Анталья" видно, что задерживаются именно самолеты из Украины, лайнеры из других стран прибывают по расписанию.

[ + – ] Онлайн-табло аэропорта "Анталья"

В связи с тем, что официальная причина задержки рейсов до сих пор не объявлена, в соцсетях высказываются разные предположения. Часть пассажиров убеждена в том, что виной всему – возобновление авиасообщения России с Турцией.

Другие указывают на то, что рейсы самолетов других авиакомпаний не задерживаются и подозревают МАУ в неуплате турецкой стороне какого-либо платежа или несвоевременной пролонгации договоров.

Также пассажиры сообщают о задержке рейса МАУ в Хургаду (Египет).

[ + – ] Комментарии пассажиров [ + – ] Предположения пассажиров

Отметим, косвенной причиной сложившейся ситуации мог стать сбой, произошедший из-за пожара и повреждения кабелей и трансформатора на вертодромном участке аэропорта "Миляс-Бодрум".

В связи с аварией, самолеты перенаправляли в аэропорты Измира и Даламана. На сегодняшний день рейсы в Бодрум возобновлены, но даже такая задержка гипотетически могла привести к сбоям в расписании украинских авиакомпаний.

Напомним, 1 июля в международном аэропорту "Борисполь" задержали пять рейсов в Турцию.

Также сообщалось, что 30 июня украинцы застряли в аэропорту Турции из-за отсутствия электричества. По причине технических неполадок 30 июня задержали два рейса из аэропорта "Миляс-Бодрум" в Украину.

А в Борисполе десятки пассажиров опоздали на рейс в Турцию. Среди опоздавших была экс-звезда шоу "Орел и решка" Яна Метелкина, обвинившая авиакомпанию МАУ в халатности.