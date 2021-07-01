По всій країні затримуються вильоти літаків до Туреччини: що відомо

У соцмережах вважають, що серйозні затримки могли початися через відновлення авіасполучення Росії з Туреччиною.

У міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Харків" масово затримується виліт рейсів до Анталії (Туреччина).

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Пресслужба Борисполя повідомляє, що станом на 13.00, 1 червня затримуються такі рейси в це місто, що виконуються авіакомпанією МАУ:

PS 6237 — з 2:00 на 14:00;

PS 6233 — з 03:00 на 17:30;

PS 5333 — з 11:40 на 18:20;

PS 5331 — з 05:00 на 11:00;

Також з 12:30 на 17:40 перенесений виліт в Анталію літака авіакомпанії Azur Air Ukraine.

У пресслужбі аеропорту, посилаючись на представників авіакомпаній, повідомили, що рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини. При цьому, у "Борисполі» не пояснили, у звʼязку з чим Туреччина прийняла таке рішення.

[ + – ] Повідомлення аеропорту "Бориспіль"

Схожа ситуація і в харківському аеропорту. Згідно з даними онлайн-табло, нічний рейс PQ 4661 в Анталію вилетів з Харкова з незначною затримкою в 4 хвилини, а вже наступний виліт, який за розкладом повинен був відбутися о 5 ранку, фактично стався через 7 годин (о 12.05).

Після цього два літаки вилетіли до Туреччини за розкладом, третій запізнився з вильотом на півгодини (замість 11.20 відправлений об 11.51).

[ + – ] Онлайн-табло аеропорту "Харків"

На онлайн-табло міжнародного аеропорту "Анталія" видно, що затримуються саме літаки з України, лайнери з інших країн прибувають за розкладом.

[ + – ] Онлайн-табло аеропорту "Анталія"

У звʼязку з тим, що офіційна причина затримки рейсів досі не оголошена, у соцмережах висловлюються різні припущення. Частина пасажирів переконана в тому, що виною всьому — відновлення авіасполучення Росії з Туреччиною.

Інші вказують на те, що рейси літаків інших авіакомпаній не затримуються і підозрюють МАУ в несплаті турецькій стороні будь-якого платежу чи несвоєчасній пролонгації договорів.

Також пасажири повідомляють про затримку рейсу МАУ в Хургаду (Єгипет).

[ + – ] Коментарі пасажирів [ + – ] Припущення пасажирів

Зазначимо, непрямою причиною ситуації, що склалася, міг стати збій, що стався через пожежу і пошкодження кабелів та трансформатора на вертодромній дільниці аеропорту "Міляс-Бодрум".

У звʼязку з аварією, літаки перенаправляли в аеропорти Ізміра і Даламана. На сьогодні рейси в Бодрум відновлені, але навіть така затримка гіпотетично могла призвести до збоїв у розкладі українських авіакомпаній.

Нагадаємо, 1 липня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали пʼять рейсів до Туреччини.

Також повідомлялося, що 30 червня українці застрягли в аеропорту Туреччини через відсутність електрики. Через технічні неполадки 30 червня затримали два рейси з аеропорту "Міляс-Бодрум" в Україні.

А в Борисполі десятки пасажирів запізнилися на рейс до Туреччини. Серед тих, хто запізнився, була ексзірка шоу "Орел і решка" Яна Метьолкіна, яка звинуватила авіакомпанію МАУ в недбалості.