Зеленский направил в Конго 40 украинских миротворцев

С ноября прошлого года украинские миротворцы в ДРК потеряли трех человек: один погиб, двое умерли от заболеваний.

Президент Владимир Зеленский 15 июля подписал указ, в котором говорится о направлении в Демократическую Республику Конго (ДРК) украинских миротворцев. ВСУ отправят 20 человек, еще 20 человек вместе направят Национальная полиция и Национальная гвардия

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Отметим, что в Украине 15 июля отмечается государственный праздник – День украинских миротворцев (установлен в 2013 году).

В состав миротворческой миссии ООН в ДРК с 1 декабря 2012 года входит 18-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины. Среди основных задач украинского национального контингента транспортные перевозки, огневая поддержка наземных сил, воздушное сопровождение Миссии, разведка и наблюдение, поисково-спасательные операции, медицинские эвакуации больных и раненых.

По данным Генштаба ВСУ, с начала очередной ротации, с октября 2020, налет в небе Африки составил 3000 часов, выполнено 3200 полетов, перевезено 11500 пассажиров и 430 тонн груза.

Сейчас продолжается 12 ротация численностью в 246 военнослужащих.

В январе в ДРК погиб миротворец из Украины старший лейтенант Александр Мулявко. В конце прошлого года умерли двое военнослужащих: один от осложнений коронавируса, второй – из-за болезни сердца.

Напомним, подконтрольные РФ боевики "Л/ДНР" за сутки 15 июля восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего пятеро украинских бойцов получили ранения.