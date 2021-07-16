Стреляли из артиллерии. Оккупанты накрыли позиции ВСУ, есть раненые, один боец - в тяжелом состоянии

Военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы пророссийских боевиков. Один из раненых бойцов находится в тяжелом состоянии.

Подконтрольные РФ оккупационные войска "Л/ДНР" за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего пять бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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По данным военных, боевики обстреливали позиции сил ООС из различного вооружения, в том числе — минометов и артиллерийских систем.

В районе Причепиловки коллаборанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов, а рядом с Новоалександровой — из противотанковых ракетных комплексов.

По населенному пункту Нью-Йорк боевики били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также артиллерийских систем калибра 122 мм. Возле Широкино сепаратисты позиции ВСУ обстреливались из тяжелых минометов 120 мм, Песчаного — из стрелкового оружия, Марьинки — автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов трое бойцов ВСУ получили ранения, еще двое — боевые травмы. Военнослужащих доставили в госпиталь. Состояние одного бойца ВСУ — тяжелое, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Силы ООС были вынуждены открыть ответный огонь на обстрелы со стороны сепаратистов.

Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ об очередных нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск "Л/ДНР".

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим "тишины". В Луганской области был зафиксирован вражеского БПЛА "Орлан-10", который пересек линию соприкосновения.

Ранее Фокус сообщал, что в зоне ООС трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук. По словам военных, офицер погиб при исполнении служебных обязанностей, а на мирной территории у 22-летнего лейтенанта ВСУ Карины Шемчук остались родители.

Также Фокус рассказывал, что бойцы ВСУ форсировали реку на Донбассе. В Луганской области подразделения ВСУ провели тактико-специальные занятия по форсированию водного препятствия, в ходе которых обеспечили проход техники на другой берег под дымовой завесой.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин взял интервью у награжденного морпеха. 22-летний гранатометчик Владислав Журавлев два года провел "на нуле" и был награжден медалью "Відзнака Ради національної безпеки і оборони України II ступеня".