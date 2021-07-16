Відкрили вогонь з артилерії. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ, є втрати, один боєць тяжко поранений

Військовослужбовці ЗСУ відкривали у відповідь вогонь на обстріли проросійських бойовиків. Один із поранених бійців знаходиться у важкому стані.

Підконтрольні РФ окупаційні війська "Л/ДНР" за минулу добу вісім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого пʼять бійців отримали поранення, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними військових, бойовики обстрілювали позиції сил ООС із різного озброєння, зокрема — мінометів та артилерійських систем.

У районі Причепилівки колаборанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових гранатометів, а поруч із Новоалександрівкою — з протитанкових ракетних комплексів.

По населеному пункту Нью-Йорк бойовики били з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також артилерійських систем калібру 122 мм. Біля Широкино сепаратисти позиції ЗСУ обстрілювали з важких мінометів 120 мм, Піщаного — зі стрілецької зброї, Марʼїнки — автоматичних станкових гранатометів.

Унаслідок ворожих обстрілів троє бійців ЗСУ отримали поранення, ще двоє — бойові травми. Військовослужбовців доставили в госпіталь. Стан одного бійця ЗСУ — важкий, інші знаходяться в задовільному стані. Сили ООС були змушені відкрити вогонь у відповідь на обстріл із боку сепаратистів.

Українська сторона СЦКК поінформувала представників ОБСЄ про чергові порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ "Л/ДНР".

З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим "тиші". У Луганській області був зафіксований ворожий БПЛА "Орлан-10", який перетнув лінію дотику.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоні ООС трагічно загинула 22-річна лейтенантка ЗСУ Карина Шемчук. За словами військових, офіцерка загинула під час виконання службових обовʼязків, а на мирній території у 22-річної лейтенантки ЗСУ Карини Шемчук залишилися батьки.

Також Фокус розповідав, що бійці ЗСУ форсували річку на Донбасі. У Луганській області підрозділи ЗСУ провели тактико-спеціальні заняття з форсування водної перешкоди, у процесі яких забезпечили прохід техніки на інший берег під димовою завісою.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін взяв інтервʼю у нагородженого морпіха. 22-річний гранатометник Владислав Журавльов два роки провів "на нулі" і був нагороджений медаллю "Відзнака Ради національної безпеки й оборони України II ступеня".