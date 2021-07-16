Зеленський надіслав у Конго 40 українських миротворців

З листопада минулого року українські миротворці в ДРК втратили трьох осіб: один загинув, двоє померли від захворювань.

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав указ, в якому йдеться про відправлення в Демократичну Республіку Конго (ДРК) українських миротворців. ЗСУ відправлять 20 осіб, ще 20 осіб разом надішлють Національна поліція і Національна гвардія.

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Зазначимо, що в Україні 15 липня відзначається державне свято — День українських миротворців (встановлений в 2013 році).

До складу миротворчої місії ООН у ДРК з 1 грудня 2012 року входить 18-й окремий вертолітний загін ЗС України. Серед основних завдань українського національного контингенту транспортні перевезення, вогнева підтримка наземних сил, повітряне супроводження Місії, розвідка та спостереження, пошуково-рятувальні операції, медичні евакуації хворих і поранених.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку чергової ротації, з жовтня 2020 року, наліт у небі Африки склав 3 000 годин, здійснено 3 200 польотів, перевезено 11 500 пасажирів і 430 тонн вантажу.

Зараз триває 12 ротація чисельністю 246 військовослужбовців.

У січні в ДРК загинув миротворець з України старший лейтенант Олександр Мулявко. Наприкінці минулого року померли двоє військовослужбовців: один від ускладнень коронавірусу, другий — через хворобу серця.

Нагадаємо, підконтрольні РФ бойовики "Л/ДНР" за добу 15 липня вісім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого пʼятеро українських бійців отримали поранення.