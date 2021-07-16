В Киеве начали подготовку к новой волне коронавируса, - КГГА

Столичные больницы обязали начать подготовку к возможному приему большого количества больных, а также обеспечить койки кислородом.

Учитывая более тяжелые формы течения болезни, связанной с новыми штаммами коронавирусной инфекции, в столице прорабатывается вопрос увеличения числа реаниматологических коек в больницах для приема больных с подозрением на COVID-19.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщили в пресс-службе КГГА, руководителей больниц обязали подготовить медучреждения для приема больных, в частности, подключить койки к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Столичные власти, в свою очередь, направят обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры всех форм собственности для составления списков работников, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте на случай, если карантин усилится.

[ + – ] Сообщение пресс-сдужбы КГГА

Ранее в Минздраве спрогнозировали четвертую волну коронавируса в Украине на осенний период. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В свою очередь, ученые из НАН Украины встревожены стремительным падением среднего возраста больных и умерших. По их словам, снижение среднего возраста больных может быть предвестником начала новой волны.

Также сообщалось, что распространение нового штамма коронавируса Дельта станет испытанием для Украины, стоящей перед угрозой новой волны эпидемии.