У Києві почали підготовку до нової хвилі коронавірусу, — КМДА

Столичні лікарні зобов'язали почати підготовку до можливого прийому великої кількості хворих, а також забезпечити ліжка киснем.

З огляду на більш важкі форми перебігу хвороби, повʼязаної з новими штамами коронавірусної інфекції, у столиці опрацьовується питання збільшення числа реаніматологічних ліжок у лікарнях для прийому хворих з підозрою на COVID-19.

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Як повідомили в пресслужбі КМДА, керівників лікарень зобовʼязали підготувати медустанови для прийому хворих, зокрема, підключити ліжка до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Столична влада, у свою чергу, направить звернення до керівників підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури всіх форм власності для складання списків працівників, які потребують спецперепусток на проїзд у громадському транспорті на випадок, якщо карантин посилиться.

[ + – ] Повідомлення пресслужби КМДА

Раніше в Міністерстві охорони здоровʼя спрогнозували четверту хвилю коронавірусу в Україні на осінній період. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У свою чергу, учені з НАН України стривожені стрімким падінням середнього віку хворих і померлих. За їхніми словами, зниження середнього віку хворих може бути передвісником початку нової хвилі.

Також повідомлялося, що поширення нового штаму коронавірусу Дельта стане випробуванням для України, яка стоїть перед загрозою нової хвилі епідемії.