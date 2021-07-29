На российском "Первом канале" рекламируют "Квартал 95", — нардеп

На государственном российском телеканале вышла реклама концертов студии "Квартал 95" в Германии

На государственном российском "Первом канале" транслируется реклама студии "Квартал 95". Об этом у себя в Фейсбук заявила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. В доказательство своих слов политик прикрепила видеозапись с телевизора. Там шел рекламный ролик концертов "95-го квартала" в Германии.

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Сюмар назвала 95 квартал "бизнесом президента Украины" и отметила, что другой украинский бренд не смог бы рекламироваться на канале "Путина, Скабеевой и Эрнста". Также нардеп упомянула и сериалы студии, транслируемые в Российской Федерации.

На сайте "Студии "Квартал 95" действительно размещена афиша с концертами, которые пройдут в немецких городах в феврале следующего года.

В 2019 году Владимир Зеленский передал свои доли в "Квартал 95" своим соратникам Сергею и Борису Шефиру. Однако, роялти за продукты студии в 2020 году в размере 4,5 млн грн президент задекларировал. В том числе и роялти от продажи формата "Лига смеха" на российское ТВ. Тогда глава ОП Подоляк заявил, что Зеленский не может контролировать, кому передают права на показ шоу шведский правообладатель Eccho Rights.

На российском ТВ продолжают выходить телесериалы украинского производства. Так, летом на телеканале СТС вышел сериал "100 000 минут вместе", создателем которого является "Студия Квартал 95". Одним из продюсеров сериала стал Борис Шефир, брат Сергея Шефира, первого помощника президента Украины и директора "Студии Квартал 95". Также с апреля на СТС транслируется сериал "Папик", также принадлежащий студии "Квартал 95".