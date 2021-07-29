На російському "Першому каналі" рекламують "Квартал 95", — нардеп

На державному російському телеканалі вийшла реклама концертів студії "Квартал 95" у Німеччині

На державному російському "Первом канале" транслюється реклама студії "Квартал 95". Про це у себе в Фейсбук заявила нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар. На доказ своїх слів політик прикріпила відеозапис із телевізора. Там йшов рекламний ролик концертів "95-го кварталу" в Німеччині.

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Сюмар назвала 95 квартал "бізнесом президента України" та зазначила, що інший український бренд не зміг би рекламуватися на каналі "Путіна, Скабєєвої й Ернста". Також нардепка згадала й серіали студії, що транслюються в Російській Федерації.

На сайті "Студії" Квартал 95" дійсно розміщена афіша з концертами, які пройдуть у німецьких містах у лютому наступного року.

У 2019 Володимир Зеленський передав свої частки в "Квартал 95" своїм соратникам Сергію та Борису Шефір. Однак роялті за продукти студії в 2020 році в розмірі 4,5 млн грн президент задекларував. У тому числі й роялті від продажу формату "Ліга сміху" на російське ТБ. Тоді глава ОП Подоляк заявив, що Зеленський не може контролювати, кому передає права на показ шоу шведський правовласник Eccho Rights.

На російському ТБ продовжують виходити телесеріали українського виробництва. Улітку на телеканалі СТС вийшов серіал "100 000 хвилин разом", творцем якого є "Студія Квартал 95". Одним із продюсерів серіалу став Борис Шефір, брат Сергія Шефіра, першого помічника президента України та директора "Студії Квартал 95". Також із квітня на СТС транслюється серіал "Папік", що також належить студії "Квартал 95".