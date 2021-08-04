Украину накроют грозы из Европы: прогноз синоптика на 5 августа (карта)

Через день, 6 августа, в Киеве возможен сильный ливень со шквальными порывами ветра.

В четверг, 5 августа грозы будут греметь в Германии, Центральной Европе, Хорватии, а затем придут и в Украину, сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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По информации специалиста, кратковременные дожди и грозы, сопровождаемые шквальным ветром, прогнозируются в западных областях, на севере и местами в центральной части Украины.

При этом, на востоке, юге и в восточных районах центра Украины (Днепр с районами и Днепропетровская область) удержится сухая жаркая погода с температурой воздуха от + 28 до + 33 градусов.

На севере и в большинстве центральных областей завтра ожидается + 25 + 29 градусов, в западной части страны – + 22 + 27 градусов.

В Киеве 5 августа пройдет дождь, прогремит гроза. Максимальная температура воздуха днем в столице составит + 27 градусов.

Уже в пятницу, 6 августа, дождь может смениться в Киеве сильным ливнем в сочетании со шквальным ветром.

[ + – ] Сообщение Наталки Диденко

Согласно прогнозу Gismeteo, ночная температура воздуха в Киеве в ближайшие три дня будет колебаться от 12 до 21 градуса, дневная – от 23 до 27.

[ + – ] Погода в Киеве

В Харькове ночью температура воздуха составит от 16 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 27-32 градусов тепла.

[ + – ] Погода в Харькове

В Одессе минимальная ночная температура будет + 18, днем температура воздуха до + 27.

[ + – ] Погода в Одессе

В Днепре ночами температура воздуха ожидается в районе 16 градусов тепла, днем – от +27 до + 33.

[ + – ] Погода в Днепре

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в августе 2021 года украинцев ждет почти безоблачная погода, а температура воздуха прогреется до +40. Горбань считает, что лето в этом году закончится проливными дождями.

Также Горбань дал прогноз на осень, согласно которому в начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета".

В свою очередь, ученые назвали температуру, при которой погода становится опасной для человеческой жизни.