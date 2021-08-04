Україну накриють грози з Європи: прогноз синоптика на 5 серпня (карта)

Через день, 6 серпня, в Києві можлива сильна злива зі шквальними поривами вітру.

У четвер, 5 серпня, грози гримітимуть в Німеччині, Центральній Європі, Хорватії, а потім прийдуть і в Україну, повідомила у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

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За інформацією фахівчині, короткочасні дощі та грози, супроводжувані шквальним вітром, прогнозуються в західних областях, на півночі та місцями в центральній частині України.

При цьому, на сході, півдні й у східних районах центру України (Дніпро з районами і Дніпропетровська область) утримається суха спекотна погода з температурою повітря від +28 до +33 градусів.

На півночі й у більшості центральних областей завтра очікується +25…+29 градусів, в західній частині країни — +22…+27 градусів.

У Києві 5 серпня пройде дощ, прогримить гроза. Максимальна температура повітря вдень в столиці складе +27 градусів.

Уже в п'ятницю, 6 серпня, дощ може змінитися в Києві сильною зливою в поєднанні зі шквальним вітром.

[ + – ] Повідомлення Наталки Діденко

Згідно з прогнозом Gismeteo, нічна температура повітря в Києві в найближчі три дні буде коливатися від 12 до 21 градуса, денна — від 23 до 27.

[ + – ] Погода в Києві

У Харкові вночі температура повітря складе від 16 до 19 градусів, удень повітря прогріється до 27-32 градусів тепла.

[ + – ] Погода в Харкові

В Одесі мінімальна нічна температура буде +18, вдень температура повітря до +27.

[ + – ] Погода в Одесі

У Дніпрі ночами температура повітря очікується приблизно 16 градусів тепла, вдень — від +27 до +33.

[ + – ] Погода в Дніпрі

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в серпні 2021 року українців чекає майже безхмарна погода, а температура повітря прогріється до +40. Горбань вважає, що літо цього року закінчиться проливними дощами.

Також Горбань дав прогноз на осінь, згідно з яким на початку третьої декади вересня можливі два-три дні "бабиного літа".

Зі свого боку, вчені назвали температуру, коли погода стає небезпечною для людського життя.