"Повсюду обрывки ядовитых щупалец": в Кирилловке продолжается нашествие медуз (видео)

Отдыхающие жалуются на огромное количество трупов морских существ на пляжах, из-за чего в воду невозможно зайти. Также туристы страдают из-за блох и комаров.

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области, который находится на берегу Азовского моря, не прекращается нашествие медуз. Соответствующими видео делятся отдыхающие в соцсетях.

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Так, один из туристов рассказал, что забронировал гостиницу на берегу Азовского моря и перед приездом спросил у ее администрации "есть ли в море медузы?", на что ему ответили, что "у них все нормально".

Однако когда отдыхающий очутился на пляже он увидел, что весь берег усеян живыми и мертвыми существами.

"Окей, нормально", — удрученно сказал мужчина на видео.

[ + – ] Медузы в Кирилловке 2021

Другой пользователь соцсетей опубликовал ролик, в котором продемонстрировал, что на Федотовой косе в Кирилловке мало кто заходит в море. На пляже также лежали трупы медуз.

"Некоторые люди жалуются на жжение в интимных местах", — рассказал он.

[ + – ] Медузы в Кирилловке 2021

Еще один отдыхающий в ролике показал, что на пляже в Кирилловке лежали медузы размером с его ступню.

[ + – ] Медузы в Кирилловке 2021

Другая туристка рассказала, что им в течение суток не удалось покупаться в море.

"Вчера в воде повсюду были обрывки щупалец, просто невозможно было пройти. Повсюду плавали кусочки медуз ядовитые. На пляже много деток ужаленных медузами, они плачут", — отметила женщина, подчеркнув, что видела в воде и морских блох.

Также, по словам отдыхающей, вечером возле пляжа было множество комаров.

"Их было запредельное количество, злющие. Дома забыли спрей, нас всех искусали", — посетовала она.

[ + – ] Медузы в Кирилловке 2021

Некоторые отдыхающие также рассказывали, что от трупов морских существ на пляжах стоит сильная вонь.

[ + – ] Азовское море медузы

[ + – ] Азовское море медузы Фото: скриншот

Отметим, в 2021 году нашествие медуз на Азовском море началось в середине июля. Туристы сетовали на сильную вонь на пляжах из-за большого количества трупов морских существ. А одна отдыхающая рассказала, что провалилась в яму с медузами, которую присыпали сверху песком. В конце июля медуз на пляжах Кирилловки стало так много, что их начали вывозить оттуда прицепами.