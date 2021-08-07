"Всюди обривки отруйних щупалець": у Кирилівці триває нашестя медуз (відео)

Відпочиваючі скаржаться на величезну кількість трупів морських істот на пляжах, через що в воду неможливо зайти. Також туристи страждають через бліх і комарів.

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області, який знаходиться на березі Азовського моря, не припиняється навала медуз. Відповідними відео діляться відпочиваючі у соцмережах.

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Так, один з туристів розповів, що забронював готель на березі Азовського моря і перед приїздом запитав у адміністрації "чи є в морі медузи?", на що йому відповіли, що "у них все нормально".

Однак коли відпочиваючий опинився на пляжі він побачив, що весь берег усіяний живими й мертвими істотами.

"Окей, нормально", — пригнічено сказав чоловік на відео.

[ + – ] Медузи в Кирилівці 2021

Інший користувач соцмереж опублікував ролик, в якому продемонстрував, що на Федотовій косі в Кирилівці мало хто заходить в море. На пляжі теж лежали трупи медуз.

"Деякі люди скаржаться на печіння в інтимних місцях", — розповів він.

[ + – ] Медузи в Кирилівці 2021

Ще один відпочиваючий в ролику показав, що на пляжі в Кирилівці лежали медузи розміром з його ступню.

[ + – ] Медузи в Кирилівці 2021

Інша туристка розповіла, що їм протягом доби не вдалося покупатися в морі.

"Вчора в воді всюди були обривки щупалець, просто неможливо було пройти. Всюди плавали шматочки медуз отруйні. На пляжі багато діток ужалених медузами, вони плачуть", — зазначила жінка, підкресливши, що бачила в воді й морських бліх.

Також, за словами відпочивальниці, ввечері біля пляжу було безліч комарів.

"Позамежна кількість, злющі. Вдома забули спрей, нас всіх покусали", — поскаржилася вона.

[ + – ] Медузи в Кирилівці 2021

Деякі туристи також розповідали, що від трупів морських істот на пляжах стоїть сильний сморід.

[ + – ] Азовське море медузи

[ + – ] Азовське море медузи Фото: скриншот

Відзначимо, у 2021 році нашестя медуз на Азовському морі почалося в середині липня. Туристи скаржилися на сильний сморід на пляжах через велику кількість трупів морських істот. А одна відпочивальниця розповіла, що провалилася в яму з медузами, яку присипали зверху піском. В кінці липня медуз на пляжах Кирилівки стало так багато, що їх почали вивозити звідти причепами.