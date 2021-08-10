Идеальные незнакомцы. Что мотивирует блогеров лгать своим подписчикам

Различия между реальной жизнью человека и тем, как ее представляют в социальных сетях, еще недавно были популярной темой для шуток. Сегодня над ними даже смеяться перестали — приняли как данность.

Где нужно проводить отпуск, чтобы он получился идеальным? Конечно, в "Инстаграме"! Там самые вкусные коктейли и самые аппетитные блюда подают на террасе с самым головокружительным видом. Рядом обязательно плещется теплое море, и погода каждый день хороша для купания. Однако самые красивые люди с прекрасными телами, прилетевшие в этот чудный край на частных самолетах, предпочитают постоянно фотографироваться и снимать видео, вместо того чтобы просто плавать и наслаждаться прелестями курорта.

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Различия между реальной жизнью человека и тем, как ее представляют в социальных сетях, еще недавно были популярной темой для шуток. Сегодня над ними даже смеяться перестали — приняли как данность. Большинство пользователей социальных сетей так или иначе создают там параллельную реальность, в которой они красивее, успешнее, увереннее, веселее, интереснее, да и вообще счастливее, чем в жизни.

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Чуть приукрашенная правда

"Почему мы это делаем? Потому что можем!" — пишет в книге "Эффект "Инстаграм" американский психиатр Роберт Вайсберг. С его точки зрения, фейковая жизнь в Сети — просто современная форма проявления банального желания получше выглядеть в глазах окружающих.

"Вас же не удивляет, что большинство людей надевают более красивую одежду, когда собираются выйти из дому, и когда говорится, что кто-то был "в домашнем", обычно предполагается, что одет он был так себе, — подчеркивает психиатр. — Стол накрывают богаче, когда ждут гостей, дом убирают и украшают тщательнее. Причем особенно стараются именно в тех случаях, когда знают, что придут малознакомые люди, никогда прежде в этом доме не бывавшие".

Долго и системно лгать так, чтобы тебя не раскусили, — занятие трудное. Зачастую такие вещи делают ради денег

Общаясь с близкими, нет шансов создать идеальную картинку, слишком уж много они о нас знают. При более поверхностном контакте появляется возможность представить себя исключительно с выгодной стороны, спрятав все остальное. В этом смысле пользователи социальных сетей — лучшая аудитория.

"У каждого из нас в воображении есть образ человека, которым мы хотели бы быть, сравнение себя с ним, собственно, и является основным источником комплекса неполноценности, — пишет Роберт Вайсберг. — В реальности шансов примерить этот образ на себя выпадает не так уж много, зато в Сети их предостаточно. Незнакомые люди, черпающие информацию о вас исключительно из профайла, который вы же заполняли, будут видеть вас такими, как вам хочется".

По мнению психиатра, слегка приукрашивать правду, рассказывая о себе в соцсетях, — нормальное поведение. Подписчикам и вправду незачем знать, что на Мальдивах у вас началась диарея, что счастливое семейное фото было сделано минут за двадцать до крупной ссоры, а на "работе мечты", хоть в целом вы ее и правда любите, вам периодически кто-нибудь выносит мозг. Другое дело, если речь идет не просто о невинном приукрашивании, а об откровенной лжи.

Школа обмана

В современном медиапространстве то и дело всплывают истории разоблачений блогеров, которые приобрели популярность, обманывая своих подписчиков. Удаленные с помощью графических редакторов растяжки и целлюлит, чужие автомобили и стремление выдать турецкий отель средней ценовой категории за элитный курорт на Лазурном побережье давно привычны. Существуют даже онлайн-тренинги на тему: "Как выглядеть в Сети на миллион, если у вас пока нет миллиона". Создатели этих тренингов, помимо прочего, учат, как правильно выбрать ракурс для фото собственных ног, чтобы, сидя в самолете в салоне эконом-класса, представить все так, будто летишь первым классом. Или как фотографировать еду, чтобы создать впечатление, будто ужинаешь в дорогом ресторане, а не в кафешке средней руки.

В текстовой части тренингов советы дают незамысловатые, на грани очевидности. К примеру, чтобы сфотографироваться или снять видео в дорогом отеле, необязательно там селиться. Сделать селфи в лобби или баре элитной гостиницы, а потом разместить пост с геолокацией может кто угодно. Пополнить запас фотографий в роскошных брендовых нарядах можно прямо в бутике, где они продаются, для этого не нужно их покупать. Достаточно выбрать для фона уголок без признаков торгового пространства.

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Реальный интерес в таких курсах представляют две вещи: технические детали создания правдоподобных изображений, имитирующих luxury-жизнь, и описание нюансов, из-за которых блогера могут поймать на лжи. Сложность в том, что чем более открытым становится наше информационное пространство, тем меньше у лжеца шансов избежать разоблачения. Развитие коммуникативных технологий вообще и социальных сетей в частности уже вышло на тот уровень, когда сведения о реальной жизни блогера просачиваются к подписчикам вне зависимости от его желания.

Криминальный талант

Долго и системно лгать так, чтобы тебя не раскусили, — занятие трудное. Зачастую такие вещи делают ради денег. Кто-то просто создает в Сети красивую сказку о шикарной жизни и успехе, раскручивает страницу, а потом монетизирует ее популярность благодаря рекламным постам. Кто-то ввязывается в мошеннические схемы. Это могут быть сбор денег на фиктивные благотворительные компании, платное консультирование без нужной квалификации, продажа несуществующих товаров, нелегальный сбор идентификационной информации по банковским картам пользователей.

Единицам удается не просто провернуть аферу с фейковым сетевым профайлом, а создать вымышленный персонаж, который действует в реальной жизни. Ходит на вечеринки, встречается с людьми, заводит дружеские или даже любовные отношения, убеждает других людей дать ему/ей доступ к своим деньгам. Этому на онлайн-тренингах не научат, тут нужен талант. Примером такого дарования может служить девушка, называвшая себя Анной Делви. Она не просто изображала роскошную жизнь в Сети, а вела ее в реальности, не имея на это собственных средств.

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Приехав в Нью-Йорк из Германии, Анна поселилась в Сохо, несколько месяцев жила в бутик-­отеле Howard, ужинала в дорогих ресторанах, заводила знакомых из местной гламурной тусовки. Как-то раз собрала компанию для путешествия в Марракеш, где сняла виллу за $7 тыс. в день, в целом бюджет поездки составил $62 тыс. Анна убедила одну из гостей внести эту сумму за нее, сославшись на проблемы с банковской картой. Пообещала все вернуть по возвращении в Нью-Йорк, но обещания не сдержала.

Компания Blade, организовывающая частные авиаперевозки, предоставила Анне джет в Омаху, куда она отправилась на ежегодное собрание акционеров конгломерата Berkshire Hathaway. Обычно за такие перелеты берут предоплату, но Анна договорилась с руководством компании о том, чтобы для нее сделали исключение и разрешили рассчитаться потом. Речь шла о $35 390, которые Делви так и не выплатила. Выдавая себя за дочь богача, она получала в банках кредиты, которые не могла покрыть. В итоге ее судили по обвинению в мошенничестве и признали винов­ной, но, возможно, в результате Анна окажется в выигрыше, ведь Netflix уже купил права на экранизацию ее истории. Сумма сделки не разглашается, но в любом случае скандальную популярность, которую она приобрела благодаря громкому судебному процессу, тоже можно монетизировать.

"Людям хочется верить в истории о красивой жизни, потому что каждая из них — пример сбывшейся мечты, — говорит Роберт Вайсберг. — Мы знаем, что многие инстаграмные образы — фейк, но все равно смотрим фотографии гламурных блогеров. Знаем, что многие наследники состояний давно растратили семейные деньги и увязли в долгах, но все равно с интересом следим за их светскими похождениями. Это как сериал. Если он хорошо снят, ему необязательно быть правдивым".