"Политический заказ" и "сдача Украины Путину", — о чем говорил "Нацкорпус" на брифинге по итогу задержаний

Праворадикалы утверждают, что президенты Украины и РФ могут встретиться уже осенью. В связи этим были анонсированы новые акции под Офисом президента.

Задержания представителей праворадикальной организации "Национальный корпус", которые произошли в Харькове 5 августа, являются частью "заказного политического дела". Об этом во вторник, 10 августа, заявил во время брифинга в пресс-центре "УНИАН" руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

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Позиция правоохранителей

Пресс-конференции предшествовала публикация украинскими спецслужбами видео, где запечатлены разговоры задержанных представителей "Нацкорпус Харьков". По версии следствия, мужчины занималась вымогательствами и угрозами в отношении предпринимателей Харьковской области. На опубликованном ролике видно, что члены организации мешали работать бизнесменам, обсуждали способы запугивания бизнесменов и хвастались сожженными микроавтобусами.

Всего видео разделено на восемь эпизодов. В одном из них собеседник по имени К. угрожает лицу по имени Игорь Р., что он его "лично похоронит", если тот "не будет в конце месяца платить бабки".

В еще одном — представитель "Нацкорпус Харьков" угрожает собеседнику "посадить его на бутылку" в случае отказа платить дань. Также в ролике содержатся кадры, на которых запечатлено, как рэкетиры мешали работать предпринимателям.

Сейчас подозреваемые в числе семерых человек находятся в СИЗО.

Нацкорпус Харьков: задержание и суд. Комментарий националистов

"Заказчиком этого дела мы считаем Офис президента (ОП), исполнителем — Службу безопасности Украины. Это и объясняет то, почему именно СБУ занимается этим делом. СБУ на сегодняшний день является простым ручным инструментом ОП и самого президента [Владимира Зеленского]. Более того, действительно, грязная информационная кампания, которая сопровождает этот процесс, говорит о том, что это комплекс мероприятий", – отметил Максим Жорин, добавив, что целью "атак" будут не только представители "Нацкорпуса", а с него "всего лишь начали".

По мнению руководителя штаба "Нацкорпуса", "точно такие же планы у власти, безусловно, есть на всех других представителей проукраинской общественности". На его взгляд, причина этого в том, что "Зеленский готовит капитуляцию".

"Его (Зеленского, – Фокус) новый политический сезон начнется с вопросов Донбасса, вопросов [формулы] Штайнмайера, с выплывающих отсюда вопросов федерализации Украины, выборов на неподконтрольных территориях. Также нам известно на сегодняшний день, что этой осенью уже готовится встреча Зеленского и Путина, во время которой, безусловно, готовится полная вообще сдача и уничтожение любой субъектности нас как государства и уничтожение полностью достоинства нас как государства", – отметил представитель националистической организации.

"Зеленский помнит, как в 2019 году проходили акции "Нет капитуляции"

Как утверждает Жорин, окружение президента Украины из-за этого хочет избавиться от угрозы вывода на улицу "патриотически настроенной общественности", к которой он относит представителей "Нацкорпуса".

"Зеленский очень хорошо помнит, как в 2019 году проходили акции "Нет капитуляции", и тогда "Нацкорпус" был одним из организаторов, и тогда мы вывели на улицы вообще тысячи людей. Тогда тысячи людей на Майдане и около Офиса президента не дали выполнить "формулу Штайнмайера", – отметил он.

При этом в "Нацкорпусе" утверждают, что "репрессиями и давлением" Зеленский не сможет "зачистить улицу от украинцев". По мнению Жорина, обыски и задержания сотрудников организации "больше дискредитируют не ветеранскую патриотическую общественность, а именно Офис президента и самого президента".

"А проукраинскую общественность это консолидирует в этих вопросах. Они, безусловно, очень боятся улицы, украинской улицы, они очень хорошо помнят, что случилось с Януковичем, и, наверное, решили, что смогут себе обеспечить, чтобы все эти процессы, о которых мы сказали, прошли тихо", – заявил он, отметив, что "Нацкорпус" не даст никакого шанса "предавать интересы Украины".

Также Жорин анонсировал на субботу акцию под ОП, которая пройдет под лозунгами "Остановить репрессии против патриотов и прекратить сдачу украинских интересов".

Ранее Фокус уже сообщал о том, что сторонники отправленных Шевченковским райсудом Киева на 2 месяца в СИЗО представителей "Нацкорпуса", которых 5 августа задержали в Харькове по подозрению в рэкетирстве местных предпринимателей, собираются провести акцию под зданием Офиса президента.

Заседание в Шевченковском райсуде Киева по избранию меры пресечения задержанным в Харькове представителям "Нацкорпуса" началось около 13:30 6 августа и закончилось ночью 7 августа. Таким образом, оно продлилось 16 часов. Среди отправленных в СИЗО оказался и автор хита "Путин — х**ло!" Сергей Величко (позывной — "Чили"). Во время избрания меры он заявил журналистам, что считает производство, в котором он фигурирует, сфабрикованным, и отметил, что "осень в Украине явно не будет проукраинской".

Фокус также разбирался в том, почему "Нацкорпус" в Харькове задержали именно сейчас.