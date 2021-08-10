"Політичне замовлення" та "здача України Путіну", — про що говорив "Нацкорпус" на брифінгу за підсумком затримань

Праворадикали стверджують, що президенти України та РФ можуть зустрітися вже восени. У зв'язку цим були анонсовані нові акції під Офісом президента.

Затримання представників праворадикальної організації "Національний корпус", які відбулися в Харкові 5 серпня, є частиною "замовної політичної справи". Про це у вівторок, 10 серпня, заявив під час брифінгу в пресцентрі "УНІАН" керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін.

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Позиція правоохоронців

Пресконференції передувала публікація українськими спецслужбами відео, де відображені розмови затриманих представників "Нацкорпус Харків". За версією слідства, чоловіки займалася здирництвом і погрозами стосовно підприємців Харківської області. На опублікованому ролику видно, що члени організації заважали працювати бізнесменам, обговорювали способи залякування бізнесменів і хвалилися спаленими мікроавтобусами.

Усього відео розділене на вісім епізодів. В одному з них співрозмовник на ім'я К. загрожує особі на ім'я Ігор Р., що він його "особисто поховає", якщо той "не буде в кінці місяця платити бабки".

У ще одному — представник "Нацкорпус Харків" загрожує співрозмовнику "посадити його на пляшку" в разі відмови платити данину. Також у ролику містяться кадри, на яких відображено, як рекетири заважали працювати підприємцям.

Зараз підозрювані в числі сімох осіб перебувають у СІЗО.

"Нацкорпус Харків": затримання та суд. Коментар націоналістів

"Замовником цієї справи ми вважаємо Офіс президента (ОП), виконавцем — Службу безпеки України. Це й пояснює те, чому саме СБУ займається цією справою. СБУ на сьогоднішній день є простим ручним інструментом ОП і самого президента [Володимира Зеленського]. Більш того, дійсно, брудна інформаційна кампанія, яка супроводжує цей процес, говорить про те, що це комплекс заходів", — зазначив Максим Жорін, додавши, що метою "атак" будуть не тільки представники "Нацкорпусу", а з нього "всього лише почали".

На думку керівника штабу "Нацкорпусу", "точно такі ж плани у влади, безумовно, є на всіх інших представників проукраїнської громадськості". На його погляд, причина цього в тому, що "Зеленський готує капітуляцію".

"Його (Зеленського, — Фокус) новий політичний сезон почнеться з питань Донбасу, питань [формули] Штайнмаєра, з питань федералізації України, виборів на непідконтрольних територіях. Також нам відомо на сьогоднішній день, що цієї осені вже готується зустріч Зеленського та Путіна, під час якої, безумовно, готується повна взагалі здача та знищення будь-якої суб'єктності нас як держави та знищення повністю гідності нас як держави", — зазначив представник націоналістичної організації.

"Зеленський пам'ятає, як у 2019 році проходили акції "Ні капітуляції"

Як стверджує Жорін, оточення президента України через це хоче позбутися від загрози виведення на вулицю "патріотично налаштованої громадськості", до якої він відносить представників "Нацкорпусу".

"Зеленський дуже добре пам'ятає, як у 2019 році проходили акції "Ні капітуляції", і тоді "Нацкорпус" був одним із організаторів, і тоді ми вивели на вулиці взагалі тисячі людей. Тоді тисячі людей на Майдані та біля Офісу президента не дали виконати "формулу Штайнмаєра", — зазначив він.

При цьому в "Нацкорпусі" стверджують, що "репресіями та тиском" Зеленський не зможе "зачистити вулицю від українців". На думку Жоріна, обшуки та затримання співробітників організації "більше дискредитують не ветеранську патріотичну громадськість, а саме Офіс президента і самого президента".

"А проукраїнську громадськість це консолідує в цих питаннях. Вони, безумовно, дуже бояться вулиці, української вулиці, вони дуже добре пам'ятають, що трапилося з Януковичем, і, напевно, вирішили, що зможуть собі забезпечити, щоб всі ці процеси, про які ми сказали, пройшли тихо", — заявив він, зазначивши, що "Нацкорпус" не дасть жодного шансу "зраджувати інтереси України".

Також Жорін анонсував на суботу акцію під ОП, яка пройде під гаслами "Зупинити репресії проти патріотів і припинити здачу українських інтересів".

Раніше Фокус вже повідомляв про те, що прихильники відправлених Шевченківським райсудом Києва на 2 місяці в СІЗО представників "Нацкорпусу", яких 5 серпня затримали в Харкові за підозрою в рекеті місцевих підприємців, збираються провести акцію під будівлею Офісу президента.

Засідання в Шевченківському райсуді Києва щодо обрання запобіжного заходу затриманим у Харкові представникам "Нацкорпусу" почалося близько 13:30 6 серпня та закінчилося вночі 7 серпня. Таким чином, воно тривало 16 годин. Серед відправлених у СІЗО опинився і автор хіта "Путін — х ** ло!" Сергій Величко (позивний — "Чилі"). Під час обрання запобіжного він заявив журналістам, що вважає провадження, у якому він фігурує, сфабрикованими, і зазначив, що "осінь в Україні явно не буде проукраїнською".

Фокус також розбирався в тому, чому "Нацкорпус" у Харкові затримали саме зараз.