Дрифт от Red bull на Софийской площади в Киеве: прокуратура хочет изъять автомобили

В ведомстве ущерб от несанкционированной акции оценили в размере 50 тысяч гривен.

Из-за несанкционированных съемок на Софийской площади в столице процессуальным руководством в уголовном производстве занимается Шевченковская окружная прокуратура Киева, сообщает в Telegram пресс-служба Киевской прокуратуры.

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В ведомстве напомнили о том, что частная компания провела рекламное мероприятие, в котором были привлечены два автомобиля, устроившие "дрифт" в районе памятника Хмельницкому.

По информации прокуратуры, в коммунальные предприятия Шевченковского района города представители Red bull по поводу съемок не обращались, не согласовывая с ними свои действия.

В ведомстве напоминают, что монумент Хмельницкому – памятник искусства позапрошлого века, а Софийский собор, расположенный неподалеку, – памятник архитектуры пятнадцатого столетия и входит в Список наследия ЮНЕСКО.

"По предварительной информации, размер убытков в результате повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет порядка 50 тысяч гривен", – добавили в прокуратуре.

На данный момент следственные действия с целью установления обстоятельств и лиц, которые причастны к этому уголовному преступлению, продолжаются.

Помимо этого, прокуратура решает вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в несанкционированных видеосъемках.

[ + – ] Сообщение киевской городской прокуратуры

Напомним, инцидент произошел утром, 10 августа на Софийской площади. Организаторы провели съемку рекламного ролика с привлечением двух автомобилей, не получив на это соответствующее разрешение местных властей.

Позже стало известно, что организаторы дрифта на Софийской площади безуспешно пытаются отмыть брусчатку.

Вместе с тем, рэперша Alyona Alyona записала видео, в котором пояснила, что дрифт на Софийской площади не был съемкой рекламы, или постановкой ее клипа. По ее словам, Red Bull хотел снять видео ко Дню Независимости и решил подключить к съемкам нескольких "лидеров мнений".