Дрифт від Red bull на Софійській площі в Києві: прокуратура хоче вилучити автомобілі

У відомстві збиток від несанкціонованої акції оцінили в розмірі 50 тисяч гривень.

За фактом несанкціонованих зйомок на Софійській площі в Києві процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура Києва, повідомляє в Telegram пресслужба Київської прокуратури.

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У відомстві нагадали, що вранці 10 серпня приватна компанія провела рекламний захід із залученням двох автомобілів, які влаштували "дрифт" на пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

За даними прокуратури, в комунальні підприємства Шевченківського району представники Red bull із приводу зйомок не зверталися і свої дії з ними не погоджували.

У відомстві нагадали, що монумент Богдану Хмельницькому — пам'ятник мистецтва XIX століття, а розташований неподалік Софійський собор — пам'ятник архітектури ХV століття, що входять до Списку спадщини ЮНЕСКО.

"За попередньою інформацією, розмір завданих збитків унаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить майже 50 тисяч гривень", — зазначили в прокуратурі.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до цього кримінального злочину.

Крім того, вирішується питання про вилучення автомобілів, які були задіяні в зйомках.

[ + – ] Повідомлення київської міської прокуратури

Нагадаємо, інцидент стався вранці, 10 серпня, на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автомобілів, не отримавши на це відповідний дозвіл місцевої влади.

Пізніше стало відомо, що організатори дрифту на Софійській площі безуспішно намагаються відмити бруківку.

Разом із тим, реперка Alyona Alyona записала відео, в якому пояснила, що дрифт на Софійській площі не був зйомкою реклами, або постановкою її кліпу. За її словами, Red Bull хотів зняти відео до Дня Незалежності та вирішив підключити до зйомок кількох "лідерів думок".