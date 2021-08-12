Празднование Дня независимости в 2021 году: украинцев ждут длинные выходные

Торжественные мероприятия в честь юбилея независимости страны будут сопровождаться сразу четырьмя днями отдыха подряд. Впрочем, в конце месяца украинцев ждет рабочая суббота.

Выходные на День независимости в Украине в 2021 будут непривычно долгими. Помимо традиционно нерабочих субботы и воскресенья — 21 и 22 чисел — украинцы будут отдыхать и два последующих дня. На вторник, 24 августа, выпадает государственный праздник, День независимости, а понедельник Кабинет министров объявил нерабочим днем.

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Впрочем, вместо 23 августа украинцам придется выйти на работу в субботу, 29 числа.

Соответственно, празднование дня рождения Украины будет сопровождаться сразу четырьмя выходными подряд — с 21 по 24 августа включительно.

Какие выходные на День независимости в 2021 году

С календарем выходных в августе 2021 года можно ознакомиться ниже. Так, помимо четырех выходных на юбилей страны украинцы будут отдыхать 14, 15 и 29 числа.

Всего в августе 2021 года насчитывается десять официальных выходных.

[ + – ] В 2021 году празднование Дня независимости будет сопровождаться сразу 4 выходными Фото: kalendari.co.ua

Праздники в августе 2021 года

В течение последнего месяца лета украинцы будут отмечать и следующие праздники:

13 августа — Международный день левши.

14 — Первый Медовый Спас (Маковея) и начало Успенского поста.

15 — День археолога.

19 — Второй Яблочный Спас (Преображение Господне) и День пасечника.

23 — День Государственного Флага Украины.

28 — Успение Пресвятой Богородицы и День авиации Украины.

29 — Третий Ореховый Спас и День шахтера.

30 — Международный день пропавших без вести.

[ + – ] Праздники в августе 2021 года

С календарем церковных праздников и памятных дат на последний месяц лета 2021 года можно ознакомиться ниже.

[ + – ] Церковные праздники в августе 2021 года

Отметим, в честь празднования дня рождения страны в 2021 году состоится концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве. Свое участие в нем подтвердили 35 исполнителей и музыкальных групп. Также в честь торжества состоится военный парад, на котором будут представлены все виды войск, защищающие Украину.

Ранее сообщалось, что для "подготовки к празднованию" торжественной даты из госбюджета выделили 5,4 млрд грн. Впрочем, позже стало известно, что значительную их часть направили на реконструкцию и строительство различных объектов по стране, в том числе — на модернизацию шести аэропортов в регионах.

Напомним, ко Дню независимости Украины в 2020 году Фокус подготовил материал, в котором рассказал о главных достижениях и скандалах вокруг президентов, руководивших страной с 1991 года.