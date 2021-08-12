Святкування Дня незалежності у 2021 році: українців чекають довгі вихідні

Урочисті заходи на честь ювілею незалежності країни супроводжуватимуться відразу чотирма днями відпочинку поспіль. Втім, в кінці місяця українців чекає робоча субота.

Вихідні на День незалежності в Україні в 2021 будуть незвично довгими. Крім традиційно неробочих суботи та неділі — 21 і 22 чисел — українці відпочиватимуть і два наступні дні. На вівторок, 24 серпня, випадає державне свято, День незалежності, а понеділок Кабінет міністрів оголосив неробочим днем.

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Втім, замість 23 серпня українцям доведеться вийти на роботу в суботу, 29 числа.

Відповідно, святкування дня народження України буде супроводжуватися відразу чотирма вихідними поспіль — з 21 по 24 серпня включно.

Які вихідні на День незалежності у 2021 році

З календарем вихідних у серпні 2021 року можна ознайомитися нижче. Так, крім чотирьох вихідних на ювілей країни українці будуть відпочивати 14, 15 і 29 числа.

Всього в серпні 2021 року налічується десять офіційних вихідних.

[ + – ] У 2021 року святкування Дня незалежності супроводжуватиметься відразу 4 вихідними Фото: kalendari.co.ua

Свята у серпні 2021 року

Протягом останнього місяця літа українці будуть відзначати і наступні свята:

13 серпня — Міжнародний день лівші.

14 — Перший Медовий Спас (Маковія) і початок Успенського посту.

15 — День археолога.

19 — Другий Яблучний Спас (Преображення Господнє) і День пасічника.

23 — День Державного Прапора України.

28 — Успіння Пресвятої Богородиці і День авіації України.

29 — Третій Горіховий Спас і День шахтаря.

30 — Міжнародний день зниклих безвісти.

[ + – ] Свята у серпні 2021 року

З календарем церковних свят і пам'ятних дат на останній місяць літа 2021 року можна ознайомитися нижче.

[ + – ] Церковні свята у серпні 2021 року

Зазначимо, на честь святкування дня народження країни у 2021 році відбудеться концерт на НСК "Олімпійський" в Києві. Свою участь ув ньому підтвердили 35 виконавців і музичних груп. Також на честь торжества відбудеться військовий парад, на якому будуть представлені всі види військ, що захищають Україну.

Раніше повідомлялося, що для "підготовки до святкування" урочистої дати з держбюджету виділили 5,4 млрд грн. Втім, пізніше стало відомо, що значну їх частину направили на реконструкцію і будівництво різних об'єктів по країні, зокрема — на модернізацію шести аеропортів у регіонах.

Нагадаємо, до Дня незалежності України у 2020 році Фокус підготував матеріал, в якому розповів про головні здобутки і скандали навколо президентів, які керували країною з 1991 року.