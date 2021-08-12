Святкування Дня незалежності у 2021 році: українців чекають довгі вихідні
Урочисті заходи на честь ювілею незалежності країни супроводжуватимуться відразу чотирма днями відпочинку поспіль. Втім, в кінці місяця українців чекає робоча субота.
Вихідні на День незалежності в Україні в 2021 будуть незвично довгими. Крім традиційно неробочих суботи та неділі — 21 і 22 чисел — українці відпочиватимуть і два наступні дні. На вівторок, 24 серпня, випадає державне свято, День незалежності, а понеділок Кабінет міністрів оголосив неробочим днем.
Втім, замість 23 серпня українцям доведеться вийти на роботу в суботу, 29 числа.
Відповідно, святкування дня народження України буде супроводжуватися відразу чотирма вихідними поспіль — з 21 по 24 серпня включно.
Які вихідні на День незалежності у 2021 році
З календарем вихідних у серпні 2021 року можна ознайомитися нижче. Так, крім чотирьох вихідних на ювілей країни українці будуть відпочивати 14, 15 і 29 числа.
Всього в серпні 2021 року налічується десять офіційних вихідних.
Свята у серпні 2021 року
Протягом останнього місяця літа українці будуть відзначати і наступні свята:
- 13 серпня — Міжнародний день лівші.
- 14 — Перший Медовий Спас (Маковія) і початок Успенського посту.
- 15 — День археолога.
- 19 — Другий Яблучний Спас (Преображення Господнє) і День пасічника.
- 23 — День Державного Прапора України.
- 28 — Успіння Пресвятої Богородиці і День авіації України.
- 29 — Третій Горіховий Спас і День шахтаря.
- 30 — Міжнародний день зниклих безвісти.
З календарем церковних свят і пам'ятних дат на останній місяць літа 2021 року можна ознайомитися нижче.
Зазначимо, на честь святкування дня народження країни у 2021 році відбудеться концерт на НСК "Олімпійський" в Києві. Свою участь ув ньому підтвердили 35 виконавців і музичних груп. Також на честь торжества відбудеться військовий парад, на якому будуть представлені всі види військ, що захищають Україну.
Раніше повідомлялося, що для "підготовки до святкування" урочистої дати з держбюджету виділили 5,4 млрд грн. Втім, пізніше стало відомо, що значну їх частину направили на реконструкцію і будівництво різних об'єктів по країні, зокрема — на модернізацію шести аеропортів у регіонах.
Нагадаємо, до Дня незалежності України у 2020 році Фокус підготував матеріал, в якому розповів про головні здобутки і скандали навколо президентів, які керували країною з 1991 року.