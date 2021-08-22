Джамале за выступление на Крымской платформе заплатят почти 340 тысяч гривен (фото)

Согласно данным ProZorro, победительница "Евровидения-2016" выступит в понедельник, 23 августа на учредительном саммите Крымской платформы.

Государственное театрально-зрелищное агентство заплатит за выступление певицы Джамалы во время проведения учредительного саммита Крымской платформы 337,4 тысяч гривен. Это следует из данных, опубликованных на официальной площадке электронной системы публичных закупок Украины ProZorro.

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Согласно условиям договора, агентство заключило соглашение с физическим лицом-предпринимателем Сусаной Алимовной Джамаладиновой (певицей Джамалой) о ее выступлении в киевском концертно-выставочном центре "Парковый".

[ + – ] Условия тендера

Что известно о Джамале

Украинская певица крымскотатарского происхождения начала творческую карьеру в 2001 году. В 2013 году снялась в фильмах "Поводырь" режиссера Санина и "Полина" режиссера Барко.

В 2009 году победила на восьмом международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале, а в 2016 году – на 61-м конкурсе "Евровидения" в Стокгольме с песней "1944".

Российские СМИ утверждают, что родители певицы живут в аннексированном Крыму, являются гражданами РФ и владеют мини-отелем "Джамала" в селе Малореченском под Алуштой.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о сути "Крымской платформы". По его словам, целью проведения данного мероприятия является возврат аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.

При этом, заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина не имеет возможности каждый год проводить мероприятия подобного масштаба, как саммит "Крымской платформы" в 2021 году.

На сайте ProZorro и ранее появлялись тендеры, которые вызывали активное обсуждение в социальных сетях.

Так, в июле Офис генерального прокурора объявил тендер на оказание услуг по созданию обновленного веб-портала за 600 тысяч гривен.

В феврале "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3 миллиарда гривен.

В том же месяце Минздрав Украины объявил тендер на 10 миллионов для исследования среди мужчин-гомосексуалов.